Rocco Schiavone 6, riprese al via. Ad Aosta, nei giorni scorsi, si è tornata a girare la serie tv in onda con successo su Raidue, prodotta da Cross Productions e Rai Fiction, sempre con la regia di Simone Spada e sempre, ovviamente, con la presenza di Marco Giallini nei panni del protagonista, un tutt’uno ormai con il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini.

Rocco Schiavone 6, anticipazioni

Ancora top secret la trama dei nuovi episodi, che però inevitabilmente riprenderanno da dove si era conclusa la quinta stagione, andata in onda nel 2023. Avevamo lasciato Rocco farsi travolgere dalla passione con Caterina (Claudia Vismara), dopo che questa gli aveva confessato che l’assassino di Baiocchi era un’ex agente del Nocs.

A questa rivelazione ne era seguita un’altra più sconvolgente: l’allontanamento di Schiavone da Roma fu voluto dal deputato Mastrodomenico, che era alla guida del traffico di droga su cui il protagonista stava indagando. Non solo: Sebastiano (Francesco Acquaroli), amico d’infanzia di Rocco, era coinvolto in quel traffico di droga e nella banda che provocò la morte di Marina (Miriam Dalmazio), moglie del protagonista.

Il materiale letterario da cui attingere è sempre quello dei libri di Manzini, editi da Sellerio: ad oggi, a non essere stati adattati per la serie tv ci sono i romanzi “Le ossa parlano”, “Elp” e “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?”, mentre tra i racconti “Quota 2.050 s.l.m.” e “Killing Food”.

Rocco Schiavone in America

Il successo di Rocco Schiavone, intanto, continua anche all’estero: il 1° marzo scorso la quinta stagione della serie (il cui titolo è stato tradotto con “Ice Cold Murders”, “Delitti di ghiaccio”) ha debuttato in Canada e negli Stati Uniti, sul canale Pbs di Prime Video e sulla piattaforma Walter Presents, confermando l’affetto anche del pubblico oltreoceano.

“Lunedì 11 marzo sono iniziate le riprese della sesta stagione di Rocco Schiavone”, ha confermato Rosario Rinaldo, Ad di Cross Productions, “Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di fare questo annuncio. La notizia, infatti, che Rocco continui ad essere acquistato negli Stati Uniti, oltre che in molti altri Paesi, è il segno del successo, non soltanto locale ma internazionale, di questa serie. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo e, in particolare, Rai Fiction e Beta Film”.

Quando esce Rocco Schiavone 6?

Bisognerà ancora aspettare per vedere i nuovi episodi di Rocco Schiavone. Se le riprese andranno avanti per tutta la primavera, è assai probabile che Rocco Schiavone 6 vada in onda nella prossima stagione tv, nell’autunno 2024 o nell’inverno/primavera del 2025, sempre su Raidue e in streaming su RaiPlay.