Marco Giallini è pronto a tornare in tv con il personaggio con cui ha più volte dichiarato di essere ormai in simbiosi. Rocco Schiavone 5 sarà in onda su Raidue a partire da mercoledì 5 aprile 2023, con quattro nuovi episodi tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini.

Per l’occasione, è stata indetta per le 12:00 di oggi, venerdì 31 marzo, una conferenza stampa che TvBlog segue in liveblogging. Presenti, oltre allo stesso Giallini, Manzini, anche sceneggiatore della serie tv; Maurizio Careddu, sceneggiatore, ed il regista Simone Spada. A differenza delle altre conferenze stampa, non è prevista la partecipazione di alcun dirigente Rai.

Prodotta da Cross Productions, Rai Fiction e da Beta Film Gmbh, Rocco Schiavone 5 è tratto dal libro “Vecchie conoscenze” e dai racconti “Confini” e “…e palla al centro”. Nei nuovi episodi, Schiavone continua a dialogare con il fantasma della moglie Marina (ora interpretata da Miriam Dalmazio), ma il colpo di pistola sparato per errore dall’agente D’Intino (Christian Ginepro) gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine.

Con il trasferimento di Gabriele (Carlo Ponti) e Cecilia (Anna Bellato) a Milano, Rocco ha perso ogni legame affettivo, nulla sembra potergli riscaldare l’anima: il rapporto con Sandra (Valeria Solarino) non prende il volo e di Sebastiano (Francesco Acquaroli) nessuno sa più nulla.

Persino il suo fiuto nelle indagini inizia a vacillare, al punto da portare Rocco a compiere uno sbaglio, il primo. Sarà il ritorno di Baiocchi (Adamo Dionisi) e dei fantasmi del passato a far tremare ulteriormente la terra sotto i suoi piedi, niente è come credeva che fosse e tutto ciò che lo legava alla sua vita romana sembra sgretolarsi. Ormai Rocco è costretto ad arrendersi alla realtà aostana tanto detestata, ma che forse rappresenta il suo unico vero rifugio sicuro.