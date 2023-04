Le rotture di c…. non sembrano essere finite, per il Vicequestore di Aosta, a cui manca la sua Roma ma che, con il tempo, si è abituato alla sua nuova casa. Rocco Schiavone 5 è pronto per intrattenere il pubblico di Raidue con nuovi casi, sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? In attesa di scoprirlo, proseguite nella lettura!

Rocco Schiavone 5, quando inizia?

La quinta stagione di Rocco Schiavone parte mercoledì 5 aprile 2023, alle 21:25, su Raidue. La serie, quindi, resta sulla seconda rete Rai dopo che, nell’estate 2022, era stato annunciato il suo spostamento su Raiuno.

Rocco Schiavone 5, anteprima RaiPlay

Ad oggi, su RaiPlay non è possibile vedere il primo episodio della fiction in anteprima. È però possibile rivedere le quattro stagioni precedenti.

Rocco Schiavone 5, anticipazioni trama

Rocco Schiavone 🕤 Prossimamente in prima serata su Rai2 I suoi fantasmi non lo abbandonano ma ad Aosta c’è ancora bisogno di lui. Posted by Rai2 on Wednesday, March 22, 2023

Schiavone continua a dialogare con il fantasma della moglie Marina (ora interpretata da Miriam Dalmazio), ma il colpo di pistola sparato per errore dall’agente D’Intino (Christian Ginepro) gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine.

Con il trasferimento di Gabriele (Carlo Ponti) e Cecilia (Anna Bellato) a Milano, Rocco ha perso ogni legame affettivo, nulla sembra potergli riscaldare l’anima: il rapporto con Sandra (Valeria Solarino) non prende il volo e di Sebastiano (Francesco Acquaroli) nessuno sa più nulla.

Persino il suo fiuto nelle indagini inizia a vacillare, al punto da portare Rocco a compiere uno sbaglio, il primo. Sarà il ritorno di Baiocchi (Adamo Dionisi) e dei fantasmi del passato a far tremare ulteriormente la terra sotto i suoi piedi, niente è come credeva che fosse e tutto ciò che lo legava alla sua vita romana sembra sgretolarsi. Ormai Rocco è costretto ad arrendersi alla realtà aostana tanto detestata, ma che forse rappresenta il suo unico vero rifugio sicuro.

Rocco Schiavone 5, cast

Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile a Schiavone.

Marco Giallini è Rocco Schiavone: Vicequestore di Aosta trasferito da Roma per motivi disciplinari;

Ernesto D’Argenio è Italo Perron: collaboratore di Schiavone, aiutato proprio da quest’ultimo ad uscire fuori dal giro del gioco d’azzardo;

Massimiliano Caprara e Christian Ginepro sono Michele Deruta e Domenico D’Intino: due agenti che Schiavone mal sopporta;

Gino Nardella è Ugo Casella: agente prossimo alla pensione;

Alberto Lo Porto è Antonio Scipioni: vice ispettore originario della Sicilia;

Francesco Acquaroli è Sebastiano Carucci: amico d’infanzia di Schiavone, che incolpa per il suo arresto dopo aver meditato vendetta per l’omicidio della fidanzata Adele (Anna Ferzetti);

Tullio Sorrentino è Fabrizio “Brizio” Marchetti: altro amico di Schiavone;

Mirko Frezza è Furio Lattanzi: altro amico di Schiavone;

Massimo Reale è Alberto Fumagalli: medico legale di Aosta;

Filippo Dini è Maurizio Baldi: procuratore di Aosta;

Massimo Olcese è Andrea Costa: questore di Aosta;

Lorenza Indovina è Michela Gambino: commissario della Scientifica, ha una relazione con Fumagalli;

Valeria Solarino è Sandra Buccellato: giornalista, stringe un legame particolare con il protagonista;

Miriam Dalmazio è Marina: la moglie defunta di Schiavone, con cui lui ancora parla e vede sotto forma di fantasma;

Adamo Dionisi è Enzo Baiocchi: fuggiasco che vuole vendicare la morte del fratello, ucciso da Schiavone.

Rocco Schiavone 5, regista e sceneggiatori

Anche la quinta stagione è diretta da Simone Spada, dietro la macchina da presa della serie dalla terza stagione. Gli episodi sono scritti dallo stesso Antonio Manzini (autore dei libri da cui la serie è tratta) e Maurizio Careddu. A produrre Cross Productions, Rai Fiction e da Beta Film Gmbh.

Rocco Schiavone 5, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della quinta stagione sono quattro, ciascuno della durata di circa cento minuti ed in onda per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 26 aprile.

Rocco Schiavone 5, dov’è stato girato?

Anche questa stagione è stata girata tra Roma (per quanto riguarda gli interni) e la Val d’Aosta (per le scene in esterna). In particolare, tra le location ci sono il centro storico di Aosta e la a Biblioteca regionale, la Skyway Monte Bianco, la stazione di sci di Pila e Chamonix.

Rocco Schiavone 5, i libri

Questa stagione è tratta dal libro “Vecchie conoscenze” e dai racconti “Confini” e “…e palla al centro”, scritti da Antonio Manzini ed editi da Sellerio.

Rocco Schiavone 6 si farà?

Su una sesta stagione della serie, ovviamente, peseranno gli ascolti della quinta stagione e la disponibilità di Marco Giallini di tornare ad interpretare il protagonista. Va detto, però, che il materiale narrativo da cui attingere è ancora vasto: Manzini ha scritto un altro romanzo della saga, “Le ossa parlano”, uscito nel 2022, mentre sono ancora da adattare altri racconti, come “Le ferie d’agosto”, “La ruzzica de li porci”, “Rocco va in vacanza”, “L’anello mancante”, “Senza fermate intermedie”, “L’amore ai tempi del Covid-19” (pubblicato solo on-line) e “Quota 2.50 s.l.m”.

Rocco Schiavone 5 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Rocco Schiavone in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le puntate precedenti.