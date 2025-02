Gli ascolti tv di Sanremo 2025 rappresentano un unicum nella storia (recente e non) del Festival. Al netto delle variazioni di panel Auditel già avvenute negli scorsi anni (per scelta e per necessità) e al netto del cambiamento della platea tv – nonché dei consumi televisivi nell’ultimo decennio – questo 75esimo Festival della Canzone italiana si distingue per una novità fondamentale: l’introduzione, definitiva, della Total Audience come Standard dei dati Auditel.

Cos’è la Total Audience l’abbiamo spiegato qualche tempo fa, ovvero all’atto della sua prima diffusione ufficiale. Dopo un periodo di rodaggio che ha visto Auditel pubblicare sia i dati Standard (sul solo consumo televisivo, anche smart) sia quelli Total (con l’aggiunta, cioè, del consumo nelle 24 ore su device digitali), da lunedì 10 febbraio i dati Standard Total Audience rappresentano il nuovo – e unico – parametro per il mercato televisivo.

Il punto, però, è che Auditel sta diffondendo ancora anche i dati Standard il che rende, in buona parte, possibile fare confronti reali con i dati delle scorse edizioni del Festival. Da un certo punto di vista è un vero peccato, perché poteva essere l’occasione per tirare una linea col passato ed evitare paragoni, in buona o cattiva fede, tra pere e mele. Comunque sia se già prima non aveva molto senso paragonare i dati degli anni ’20 del 2000 con quelli degli anni ’80 del Novecento, adesso il rischio è di poter affermare davvero tutto e il contrario di tutto.

Fatto sta che Claudio Fasulo ha iniziato a fare confronti con i dati del PrimaFestival già nella prima conferenza stampa ufficiale di questo Festival, dando la stura – e di fatto legittimando – confronti tra Sanremo 2025 e le edizioni precedenti. Carlo Conti ha, però, ribadito un ulteriore elemento, sostanziale: le serate finiranno prima rispetto agli scorsi anni e in controprogrammazione ci sarà anche il calcio di Coppa.

Ma bando alle ciance e vediamo come sta andando, in assoluto, questo Sanremo 2025 targato Conti. E partiamo dalla prima serata.

I dati Auditel della Prima Serata di Sanremo 2025, martedì 11 febbraio

Total Audience

La Prima Serata di Sanremo 2025 ha registrato IN TOTAL AUDIENCE Sanremo Start (20:41 – 21:10) 13.327.000 telespettatori, share 51,88%, nella prima parte (21:15 – 23:26) 16.199.000, 63,68% e nella seconda parte (23:30 – 1:20) un netto di 8.322.000, 69,25%, per una media di 12.600.000, 65,3%

In base ai dati della TA diffusi l’anno scorso in conferenza stampa, la prima serata di Sanremo 2024 aveva fatto registrare “320 mila spettatori medi, con un più 27 per cento rispetto al 2023, portando così l’ascolto totale (Total Audience) medio della serata a 10 milioni 900 mila telespettatori. Il record di device connessi, poi, è stato raggiunto alle 22.35 con 670 mila”.

Standard Auditel

Relativamente ai dati Standard Auditel, la prima serata ha registrato nel segmento Sanremo Start 13.029.000 telespettatori, share 51,68%, nella prima parte 15.713.000, 63,61% e nella seconda parte un netto di 7.99.000, 68,70%, per una media di 11.852.000, 66,2%. Durata inferiore di 40′ (l’anno è scorso è finito alle 2:07, quest’anno è finito all’1:20).

Considerando sempre la platea ampia di Sanremo – e giocando con i confronti con le scorse edizioni – il dato Standard Auditel sarebbe il più alto, nella media teste, del Sanremo 2013 di Fazio e Littizzetto. Anche sullo share Sanremo 2025 supera i Festival di Amadeus, nonostante le durate ‘monstre’.

Tornando indietro all’inizio, del primo decennio, il confronto riporta per l’appunto a Sanremo 2013.