Che cos’è la Total Audience?

La Total Audience è il nuovo standard Auditel per la misurazione del consumo tv in Italia. I primi dati sono stati diffusi oggi, 30 dicembre 2024, e fino al prossimo 9 febbraio saranno rilasciati separatamente da quelli ‘tradizionali’. Da lunedì 10 febbraio, invece, i dati Auditel diffusi terranno conto solo del nuovo standard, in tempo per Sanremo 2025. Ma vediamo come funziona la Total Audience e cosa misura.

Cos’è la Total Audience?

Il nuovo Standard Auditel di Total Audience include gli ascolti Live degli Small Screen (PC, Tablet e Smartphone) e gli ascolti VOD (Video On Demand) su tutti gli schermi. Da oggi, dunque, i dati Auditel includeranno sia le performance dei programmi sui televisori tradizionali sia quelle sugli schermi connessi a internet, ovvero PC, tablet, smartphone e SmartTV. Il nuovo Standard Auditel Total Audience di programma include gli ascolti censuari individualizzati fruiti attraverso gli Small Screen e, nel corso del 2025, anche gli ascolti delle anteprime fruite via App: verranno pubblicati il giorno successivo alla messa in onda televisiva del programma.

Cosa misura?

Nel dettaglio, è la somma delle seguenti componenti:

gli ascolti fruiti attraverso i televisori normali e le Smart TV (connesse o meno) – rilevati attraverso il SuperPanel in modalità Live + VOSDAL (VOSDAL = Viewing On Same Day As Live: ascolto differito di un canale lineare che avviene nella stessa giornata Auditel in cui è avvenuta la trasmissione e la registrazione) – e gli ascolti fruiti attraverso i televisori connessi per la sola componente VOD (Video On demand); gli ascolti individualizzati (mediante un modello statistico Auditel trasforma i dati censuari riferiti a device in dati riferiti ad individui e attribuisce loro un profilo, rendendoli così sommabili ai dati campionari rilevati attraverso il SuperPanel) fruiti attraverso gli Small Screen (PC, Tablet e Smartphone) nelle modalità Live e VOD; gli ascolti nelle modalità VOD e TSV (Time Shifted Viewing: ascolto differito di un canale lineare che avviene nella giornata Auditel “+X”, ovvero + 1 giorno, + 2 giorni, + 3 giorni etc, rispetto alla giornata Auditel in cui è avvenuta la trasmissione e la registrazione) rilevati sia attraverso il Super Panel per i televisori non connessi sia, in modalità censuaria, per quelli connessi e per gli Small Screen; gli ascolti, Live e VOD, fruiti attraverso i D-Channel, ovvero i canali esclusivi Digital dei vari editori (canali disponibili solo su piattaforme digitali).

Rispetto al punto 3, con la Total Audience tutti gli ascolti VOD e TSV sono considerati al momento di visione e non più , come avveniva finora, al momento di trasmissione (con l’unica eccezione del. VOSDAL fruito attraverso il televisore, che viene considerato sempre al tempo di trasmissione come nello Standard Auditel giornaliero di Fascia attuale).

Inoltre i dati relativi agli ascolti di Fascia Oraria non possono essere utilizzati per calcolare le audience dei singoli programmi.

Il campione

Il dato censuario fa sempre capo al Super Panel. Fino a oggi lo Standard Auditel tradizionale si è basato su dati rilevati attraverso il SuperPanel, un campione rappresentativo di 16.100 famiglie residenti in Italia (sono inclusi stranieri e famiglie miste), focalizzato sulla classica fruizione televisiva. Con il nuovo Standard Auditel di Total Audience, invece, la misurazione si arricchisce, impattando sia sui dati della fascia oraria (le fasce orarie televisive sono le seguenti: 02:00 – 25:59, 07:00 – 08:59, 09:00 – 11:59, 12:00 – 14:59, 15:00 – 17:59, 18:00 – 20:29, 20:30 – 22:29, 22:30 – 25:59) sia su quelli del singolo programma.