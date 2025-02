A che ora finiscono le serate di Sanremo 2025? La domanda è tra le prime fatte al direttore artistico Carlo Conti dopo le nottate trascorse con Amadeus negli ultimi cinque anni.

Come ricorderete, Amadeus decise di cancellare il DopoFestival e di ‘annettere’ al Festival anche quei 60/90′ minuti che il palinsesto avrebbe destinato al commento delle Serate dell’Ariston, allungando così il ‘main show’. Un’annessione non senza conseguenze, visto che ha reso le puntate del Festival non ‘godibili’ fino alla fine per chi il giorno dopo aveva una vita al di fuori di Sanremo (e in generale una vita, considerato l’inizio alle 20:40 e la fine all’1:45/2:20). A ‘beneficiare’ di questa ‘long version’ senza dubbio sono stati RaiPlay, che ha svolto una funzione ‘salvavita’ per recuperare quanto avvenuto nel corso delle serate, e Rai Pubblicità, che ha potuto vendere più spazi pubblicitari per ciascuna serata (spesso con chiusura alle 2:20 da scaletta).

Carlo Conti ha dichiarato fin da subito che le sue serate sarebbero durate meno. Intanto ha reintrodotto il DopoFestival ‘istituzionale’, con Alessandro Cattelan conduttore, Selvaggia Lucarelli ospite fissa per le polemiche e Anna Dello Russo per il commento sugli outfit, oltre agli Street Clerks che arrivano direttamente da tutti gli show di Cattelan. Immaginiamo, dunque, che lo stile sia quello dei suoi ‘Late Show’, anche se avremmo amato un ritorno al DopoFestival condotto dagli Elii (ma qui c’è della nostalgia…).

Carlo Conti sulla durata delle serate di Sanremo 2025

Tornando a Sanremo 2025, quanto dureranno le serate?

Sull’argomento è tornato anche il direttore artistico intervistato da Cattelan nel suo podcast. A che ora, dunque, gli verrà data la linea per iniziare il suo DopoFestival? La speranza (mia, non tanto segreta) è che si potesse chiudere alle 00:30, nonostante i 29 cantanti in gara, i tanti co-conduttori e i vari ospiti. Ma ormai neanche una prima serata infrasettimanale dura – ahinoi – così ‘poco’. E così dovremo resistere almeno intorno all’1:00, 1:15 stando alle dichiarazioni del Direttore Artistico.

A vedere i palinsesti Rai per la settimana santa, però, qualche preoccupazione sale. E vediamo perché.

Quando finiscono le serate di Sanremo stando al palinsesto Rai

Nel giorno in cui in edicola appare la ‘Bibbia’ della Settimana Santa, ovvero il numero di Sanremo dedicato al Festival con i testi di tutte le canzoni in gara, vediamo cosa indica il palinsesto di Sanremo 2025.

La prima Serata, quella di martedì 11 febbraio, prevede l’esibizione dei 29 Big in gara (dopo il ritiro di Emis Killa) e l’ospitata di Jovanotti: l’orario di chiusura è fissato poco prima dell’1:30, quando è previsto l’inizio del DopoFestival. Giusto per un confronto, la Prima Serata di Sanremo 2024, con tutte e 30 le canzoni in gara, terminò alle 2:02.

La seconda Serata, quella di mercoledì 12 febbraio, con la metà delle canzoni in gara e la semifinale tra le 4 Nuove Proposte, più Damiano David ospite e Nino Frassica con Malgioglio alla co-conduzione (e i tempi si dilatano) dovrebbe concludersi, da palinsesto, intorno all’1:10, quando inizierà il DopoFestival. Sempre per un confronto, la Seconda Serata di Sanremo 2024, con metà delle canzoni in gara, terminò all’1:33.

La terza Serata, quella di giovedì 13 febbraio, con l’altra metà delle canzoni in gara, la Finale tra le 2 Nuove Proposte sopravvissute e i Duran Duran ospiti, dovrebbe concludersi come quella del giorno prima, ovvero intorno all’1:10. Continuando con il confronto con la sola edizione 2024, la Terza Serata di Sanremo 2024, con l’altra metà delle canzoni in gara, terminò all’1:39.

La quarta Serata, quella dei Duetti e delle Cover, che cade nel giorno di San Valentino, durerà fino all’1:30, auspicabilmente (ma non ci metteremmo la mano sul fuoco). A Sanremo 2024 la Quarta Serata, con Cover e duetti, è terminata alle 2:07.

La Finale di Sanremo 2025 di sabato 15 febbraio dovrebbe concludersi intorno alle 2:00 di notte, visto che per quell’ora è previsto l’inizio di Applausi di Gigi Marzullo. E sarebbe bene tenere dentro l’1:59 la proclamazione del vincitore, in modo da avere il dato di ascolto ‘completo’ all’indomani della finale, senza ‘spezzettamenti’ dovuti al superamento della giornata Auditel. L’anno scorso la Finale terminò alle 2:40 di notte. Vedremo se Conti riuscirà nell’impresa di rispettare scaletta, e pubblico, come dichiarato in conferenza stampa.