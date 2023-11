Sarà anche il Sanremo 2024 di Teresa Mannino, attrice comica conosciuta dal pubblico popolare per i suoi monologhi irriverenti a Zelig, ma non solo. Teatro e cinema l’hanno resa fra le protagoniste più originali nel panorama dell’intrattenimento degli anni ’10, ma al Festival magari ci sarà modo di conoscere qualche lato nascosto, rivelando altre sfaccettature finora nascoste ai più.

Annunciata all’interno del Tg1 delle 20 di ieri, Amadeus l’ha scelta come co-conduttrice della terza serata della kermesse, giovedì 8 febbraio, è nel cast delle ‘co-co’ insieme a Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello. Con un approdo in grande stile, uscita dal van arrivato davanti al glass di Viva Rai 2, la Mannino spara subito le cartucce dell’improvvisazione: “Ama, solo con te che sei milanese, c’è un entusiasmo esagerato. Io ti chiamerò ‘deus'”, poi abbraccia le sue colleghe e aggiunge “Io faccio Sanremo solo per conoscere Lorella Cuccarini e Giorgia” mentre Amadeus, dallo studio del Tg1 se la ride: “Sei meravigliosa”.

Sanremo 2024, Teresa Mannino co-conduttrice: il dietro le quinte dell’annuncio

Sui social l’attrice ha mostrato la preparazione verso l’annuncio del direttore artistico, si è auto-ripresa con il suo cellulare dentro il van a pochi istanti dallo svelamento: “Secondo voi io che cosa ci faccio dentro un van? Stiamo aspettando di fare l’annuncio di Sanremo 2024” poi si chiede “Che numero è questo? (si riferisce all’edizione, ndr) Vabbè ci dobbiamo arrivare a ‘sto Sanremo” mostrandosi sorridente, consapevole delle emozioni pre-annuncio “Questo video però ve lo farò vedere dopo, ve l’avrei pure detto prima ma ho firmato il contratto e dunque non ho potuto dire nulla“.

Infine una menzione alle altre due co-conduttrici che fino a quel momento non aveva ancora incontrato: “Mi sembra che davanti a me c’è Giorgia e dietro invece Lorella e io ancora non le ho viste e non vedo l’ora!”

Poco prima la Mannino aveva pubblicato un primo brevissimo – ma eloquente – video. Un grande sorriso rivolto alla videocamera “Questa è la faccia di una persona a cui hanno detto ‘presenterai Sanremo‘”.