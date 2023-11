Fiorello a Sanremo: “Amadeus mi ha fatto il tranello. Non lo sapevo, non ha finto”

Cast al completo per la conduzione delle cinque serate del Festival. Il Direttore Artistico, Amadeus, ha svelato ieri al Tg1 delle 20, in collegamento con il glass box di Viva Rai2, le co-conduzioni mancanti che si vanno ad aggiungere a Marco Mengoni, che parteciperà alla serata inaugurale. Il mercoledì sarà la volta di Giorgia, il giovedì dell’attrice e comica Teresa Mannino, il venerdì di Lorella Cuccarini e il sabato di Fiorello. E proprio quest’ultimo giovedì mattina ha commentato la notizia. “L’amico del giaguaro ne ha fatta un’altra“, ha detto riferendosi ad Amadeus. “Tutti possono pensare che Amadeus abbia finto di prendermi alla sprovvista. Non ha finto, non lo sapevo. Io chiamo Landini, mi faccio organizzare uno sciopero da solo. Io contro di lui, mi metto davanti all’Ariston con un cartello“.

Affermazioni a cui in molti faticano a credere, anche se Fiorello ha confermato la sua versione dei fatti: “I patti erano altri. Faremo tutte le serate del Festival a fare Viva Rai2 di notte. Lui mi ha fatto il tranello al Tg1. Ho già contatti con La9, faccio Viva La 9. Poi ieri sera mi ha chiamato: ‘Ciuri ti è piaciuto lo scherzo?’“.

Per l’artista siciliano si tratterà della quinta presenza consecutiva al fianco dell’amico Amadeus. Nel 2020 salì sul palco dell’Ariston tutte le sere, ad eccezione del mercoledì e concesse il bis nel 2021 nella storica edizione andata in onda in piena pandemia con il teatro privo di pubblico. Nel 2022 l’apparizione avvenne solo nel primo appuntamento, mentre nel 2023 il coinvolgimento riguardò Viva Rai 2, trasmesso a notte fonda al termine del Festival.