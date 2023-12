Amadeus svela la scenografia di Sanremo 2024 in diretta al Tg1 di domenica 3 dicembre 2023 prima di annunciare i nomi dei 27 big in gara al 74esimo Festival della canzone italiana. Per il quinto anno consecutivo a firmare il palco ci sono Gaetano Castelli e la figlia Maria Chiara: il sodalizio con il direttore Artistico non si interrompe, anzi si conferma anche in questo quinto Festival targato Amadeus.

Per presentare in anteprima come si trasformerà il palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus ha mostrato al pubblico un rendering che mostra le trasformazioni del palcoscenico, tra luci ed effetti visivi.

Si confermano le linee morbide e tondeggianti della coppia Castelli e la loro visione ‘fantascientifica’ del Festival, che rappresentano con una sovrabbondanza di stimoli visivi chiamati ad accompagnare, se non ad esaltare, i brani in gara. Ne approfittiamo per rivedere le altre creazioni Castelli per Sanremo, da quella per il Festival 2023 – svelata da Fiorello a Viva Rai2 – e quelle delle tante edizioni precedenti, realizzate con Amadeus e nei (tanti) anni precedenti: le trovate qui, dall’87 a oggi.

Un tocco di ‘polvere di stelle’ per il palco di Sanremo che per la sua prossima edizione è chiamato a ospitare (almeno) 30 artisti in gara, di cui 27 Big e 3 giovani scelti con il contest dedicato, Sanremo Giovani, che decrete il suo podio il 19 dicembre.

Intanto i nomi dei 27 Big in gara a Sanremo 2024 sono stati annunciati da Amadeus in diretta al Tg1: li trovate nel nostro articolo dedicato.