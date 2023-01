Svelata la scenografia di Sanremo 2023, disegnata da Gaetano Castelli e da sua figlia Maria Chiara. Si tratta della 21esima volta di Castelli al Festival e della quarta volta consecutiva al fianco di Amadeus, che lo ha voluto con sé fin dal suo debutto sanremese.

L’annuncio è arrivato questa mattina all’interno di Viva Rai2 dell’amico Fiorello, che dopo aver ospitato settimana scorsa l’annuncio dei Pooh come ospiti della prima serata del prossimo Festival, ha permesso oggi ad Amadeus di svelare la scenografia con un video registrato all’interno del Teatro Ariston.

Nelle sue forme la scena ricorda molto quella dello scorso anno, nonostante quest’anno si siano articolare le superfici concentriche a partire da un ovale centrale, seguito da ovali più grandi da cui si irradiano dei raggi “esplosivi” che ricoprono tutto il fondale della scenografia.

Immancabile la scalinata centrale e il golfo mistico chiamato ad ospitare l’orchestra, confermando dunque la classica impostazione castelliana, che negli anni non ha mai avuto grossi cambiamenti. Dopo le forme più squadrate della scenografia di Sanremo 2021, anno che ha segnato una delle edizioni più difficili e complesse di sempre nella storia sanremese, Gaetano Castelli e la figlia Chiara sono tornati ad affidarsi alle linee curve che negli ultimi anni hanno segnato la fortuna al Festival delle loro scenografie.

Si sono strutturate su linee curve la scenografia del Festival del 2010, 2012, 2020, 2022 e ora anche quella pensata per Sanremo 2023. In attesa di poter osservare con più attenzione la scenografia grazie agli scatti ufficiali che dovrebbero essere offerti come al solito da parte della Rai nelle prossime ore, per confrontare la nuova creazione di Castelli con i suoi precedenti progetti, visti già tutti all’opera anche nella resa televisiva – dato da non trascurare considerando gli strettissimi spazi in cui sorge la scenografia sanremese ospitata nel Teatro Ariston – potete ripercorrere qui tutte le precedenti scenografie di Gaetano Castelli.