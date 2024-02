Sanremo 2024, conferenza stampa vincitore in diretta

Sanremo 2024 ha decretato la sua vincitrice, Angelina Mango con il brano La noia. Una vittoria non pronosticata all’inizio – con Negramaro e Il Volo, Annalisa ed Emma molto più lanciati secondo la stampa – e che arriva dopo 48 ore di polemiche per l’affermazione di Geolier nella serata delle Cover che ha scatenato sospetti e illazioni sulla correttezza del televoto. Tutti argomenti toccati nella conferenza stampa del vincitore/vincitori (se consideriamo comunque il podio una vittoria) che seguiamo in diretta dalle 12.

Conferenza vincitore Sanremo 2024, cosa aspettarsi

I dati parziali relativi alla sola sessione di voto finale aperta alle 2 di notte per la Top Five hanno mostrato un televoto massiccio per Geolier e una preferenza delle giurie Stampa e Radio per la Mango: il voto congiunto delle tre giurie, come da regolamento, ha quindi definito il podio, con Geolier secondo, Annalisa terza – in lacrime -, Ghali quarto e Irama (il più outsider di tutti per certi versi) quinto (la classifica completa).

Con una finale terminata alle 2:40, in media con gli altri 4 Festival di Amadeus, la conferenza dei vincitori slitta alla domenica mattina, prima di quella conclusiva dell’organizzazione. Atteso al bancone dei relatori il podio a 3 (vedremo se ci saranno anche Ghali e Irama) e quindi Angelina Mango, Geolier e Annalisa, in ordine di piazzamento.

Sono attese, dunque, diverse domande sulla correttezza del voto e sul caos Televoto scoppiato ieri sera sin dalla prima sessione di voto aperta, dal momento che gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS non hanno ricevuto l’sms di conferma dell’avvenuta registrazione della preferenza (personalmente mi è arrivata alle 6.28 su un voto espresso alle 00.35, ndr). TIM ha però rassicurato tutti che nessun voto è andato perso, ma di certo le accuse di ‘combine’ e scarsa trasparenza fioccheranno, soprattutto nella conferenza stampa dell’Organizzazione che seguirà poco dopo.

Tornando ai vincitori, aspettiamo la conferma di Angelina Mango alla finale dell’Eurovision Song Contest dell’11 maggio 2024.