Che Tempo Che Fa, Amadeus e Fiorello ospiti di Fabio Fazio per presentare Sanremo 2024

Si rispetta la tradizione del programma di Fabio Fazio di ospitare il direttore artistico del Festival a pochi giorni dal via; e chissà che non si parli del “divieto anti-Fazio” per il vincitore…