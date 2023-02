Sanremo 2023: le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata

Partenza ieri sera per l’edizione numero 73 del Festival della canzone italiana che anche questa volta, come per altro tutte le altre 72, è ospitato dalla cittadina ligure in provincia di Imperia, Sanremo. Qui su TvBlog si rinnova una rubrica storica abbinata proprio a questa manifestazione che, a ragione, in molti definiscono il vero Carnevale italiano. E come ogni Carnevale che si rispetti i costumi e le maschere la fanno da padrone (con un “ospite” di nome canzone) e per giudicare i look e dintorni dei protagonisti di queste cinque serate televisive di Sanremo 2023 ospitiamo sulle nostre colonne Giovanni Ciacci. Il celebre costumista ed opinionista della nostra tv, quest’anno impegnato nel Grande fratello 7, ogni giorno assegnerà un voto da zero a dieci al look dei protagonisti della più celebre rassegna canora italiana.

E’ tempo ora di assegnare i voti ai protagonisti della prima serata di Sanremo 2022, ecco i giudizi di Giovanni Ciacci:

Amadeus

Vestito da Amadeus. Elegante in nero. Voto 7

Roberto Benigni

Irriverente senza cravatta. Classico abito da Benigni. Voto 8

Sergio Mattarella

Elegantissimo in blu in abito sartoriale. Voto 10

Laura Mattarella

Strepitosamente elegante in blu notte. Voto 10

Gianni Morandi

Morandi in vinaccia antico, ecco mai aggettivo fu più appropriato. Voto 5

Chiara Ferragni

Non sono un attrice, non sono una conduttrice, sono un imprenditrice digitale, libera. Abito da Marisa Allasio in Poveri ma belli, acconciatura strepitosa, gioiello perfetto da Sanremo. Ha azzeccato il look. Peccato la voce, ma io sono qui per giudicare i look. Voto 7

Mahmood

Detesto le giacche trasparenti. Sembra una giacca di una mamma dello sposo al castello delle cerimonie. Voto 4

Blanco

Carina la maglia ricamata in cristalli. Voto 7

Elena Sofia Ricci

Classe, eleganza, taglio perfetto e la scelta del blu notte è sempre vincente al teatro Ariston. Voto 10

Anna Oxa

Pantaloni, anfibi, abito sacco mood sei gennaio, capelli strega bakeka, ma sempre straordinaria e carismatica. Un mix tra Patty Pravo, Vera Gemma e Liana Orfei. Voto 5

Gianmaria

Bianco e nero, semplice, proporzioni perfette. Voto 7

Mr. Rain

Giacca over luccicosa. Detesto le scarpe ma voto 6

Marco Mengoni

Vestito come un Village People soave anni 80 che non dona nemmeno a Cat woman. Voto 2

Ariete

Vestita da scappata di casa. Nemmeno Gianna Nannini negli anni ottanta aveva mai osato un look cosi brutto. Voto non classificata.

Ultimo

Il gilet senza maniche con tatuaggi a vista per me è troppo. Grande canzone, brutto look . Voto 4

Coma_Cose

Carini, lei in abito a sirena oro, lui in verde bottiglia giacca over che questa edizione indossano tutti. Voto 6, tre a testa, potevano impegnarsi di più…

Elodie

Quenn indiscussa. Un cigno nero strepitoso. Voto 10

Chiara Ferragni 2

Abito nude look con corpo disegnato, la trovo un’ assurda provocazione inutile. Non mi piace. Voto 2

Leo Gassmann

Bello, elegante come il padre e il nonno. Voto 10

Appuntamento con gli altri protagonisti di Sanremo 2023, domani qui con Giovanni Ciacci, per la seconda serata serata del Festival della canzone italiana 2023.