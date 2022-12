Con l’annuncio ufficiale dei Big in gara a Sanremo 2023, prende ufficialmente il via il conto alla rovescia alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. E con esso, inizia la girandola di indiscrezioni su chi sarà ospite, chi super-ospite (“Non artisti italiani sotto i 70 anni”, ha garantito Amadeus) e chi affiancherà il direttore artistico e conduttore lungo le cinque serate. E una domanda sorge spontanea: Fiorello sarà a Sanremo 2023?

Sappiamo della presenza fissa per tutte le serate (dal 7 all’11 febbraio) di Gianni Morandi, tornato all’Ariston quest’anno in gara con “Apri tutte le porte”; sappiamo che Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della serata iniziale e di quella finale. Non sappiamo chi saranno le altre presenze femminili della seconda, terza e quarta serata. Manca il tassello Fiorello.

Viva Rai 2, Fiorello show: “Proviamo a fare varietà alle 7.30 del mattino. Sanremo? Non ci sarò al 100%”. Fuortes: “Fiorello è il Servizio Pubblico” Un tassello che, in realtà, non dovrebbe proprio comparire, come detto dal diretto interessato durante la conferenza stampa di presentazione di Viva Rai 2, impegno televisivo che lo terrà in onda fino a maggio. Proprio questo gli impedirebbe di recarsi in Liguria:

“No al 100%. Lo dico così non me lo chiedete più. Sarebbe materialmente impossibile perché il venerdì mattina sono in diretta qui, per cui dovrei arrivare a Sanremo, fare una ospitata e poi rientrare domenica per essere di nuovo in diretta il lunedì. Ma le puntate vanno preparate e il fine settimana si lavora sui contenuti della settimana successiva”.

Fiorello esclude a priori, quindi, anche la possibilità di trasferire l’intero programma per qualche giorno o una settimana a Sanremo (uno sforzo non da poco per la Rai, ma pur di averlo al Festival secondo noi sarebbero disposti a farlo). C’è, poi, la questione legata alla sua presenza accanto ad Amadeus come co-conduttore nel 2020 e 2021 e come guest-star nel 2022:

“Diciamocelo: per uno che fa il mio mestiere, non dico il comico ma l’intrattenitore, andare quattro volte di fila a Sanremo non è strategico, non si fa! L’ha mai fatto qualcun altro? Solo io e per amicizia. Ci sono stato per tre anni di fila e voi sapete anche uno di questi cosa è stato (il riferimento è a Sanremo 2021, senza pubblico in piena pandemia, ndr): da solo vale per il quarto”.

Difficile pensare che, considerata l’amicizia con Amadeus, Fiorello non faccia qualche comparsata in qualche forma a Sanremo: un collegamento, uno scherzo in diretta, tutto potrebbe accadere. Se Fiorello non sarà fisicamente a Sanremo, seguirà comunque il Festival tramite Viva Rai 2 ed il suo inviato speciale, il tiktoker 21enne Gabriele Vagnato.