Sanremo 2023, Carla Bruni tra gli ospiti?

Un’altra novità sul fronte ospiti a Sanremo 2023. La lista si va allungando, ora con un certo ritmo. Giunge dall’AdnKronos che, nel primissimo pomeriggio, ha appreso “da ambienti parigini dell’alta moda” del possibile ritorno sul palco dell’ex premiere dame di Francia, Carla Bruni. Un’ospitata che – se ufficializzata – cadrebbe a dieci anni dalla sua ultima apparizione a Sanremo e a venti dalla prima volta.

Nel 2013, quando il Festival fu condotto per la terza volta da Fabio Fazio, presentò l’album ‘Little French Songs’ e spalleggiò Luciana Littizzetto in un duetto sedute sugli scalini del palcoscenico. Nel 2003, in uno degli ultimi Sanremo condotti da Pippo Baudo, cantò il celebre brano ‘Quelqu’un m’a dit’ che le spianò ulteriormente la strada non solo come modella, ma anche come talentuosa cantante.

La stessa agenzia stampa evidenzia un altro dettaglio che può ricondurre ad un indizio importante. Quando Gianni Morandi postò su Instagram un video insieme ad Amadeus accompagnandolo dalla didascalia “Pronti per Sanremo“, la Bruni commentò “Prontissima!!!“.

Nelle prossime comparsate di Amadeus (che siano al Tg1 o altrove non si sa, per ora), verrà pronunciato il nome di Carla Bruni tra gli ospiti?

Sanremo 2023, la giornata di martedì 24 gennaio 2023 fra la scenografia svelata e la lista degli ospiti che si allunga

La giornata di oggi, martedì 24 gennaio, dunque a due settimane precise dal via a Sanremo 2023, è stata aperta dallo svelamento della scenografia – durante Viva Rai 2 – firmata da Gaetano Castelli e da sua figlia Maria Chiara. Il direttore artistico, conduttore, nonché atleta e ora pure cicerone Amadeus ci ha guidati all’interno dell’Ariston, trasformato nel tempio della musica che si accenderà ufficialmente martedì 7 febbraio.

In più, stamani Elena Sofia Ricci ha confermato la sua presenza nella serata di martedì 7, confermando quanto anticipato da Massimo Galanto due giorni fa, proprio dalle pagine di TvBlog.