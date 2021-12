Sanremo 2022, i promo in onda sulle reti Rai (VIDEO)

Il Festival di Sanremo 2022 sta arrivando. Sarà in scena dal teatro Ariston dal 1° al 5 febbraio, accoglierà ben 25 artisti in gara per quella che sarà l’edizione numero 72, la terza condotta da Amadeus che riveste nuovamente il ruolo di direttore artistico.

Ormai è la tradizione: la serata della finale di Sanremo Giovani combacia con i primi passaggi degli spot promozionali in vista della nuova edizione. Il primo è avvenuto nella serata del 15 dicembre 2021.

Sanremo 2022, primo promo

Come sempre si sceglie la via della semplicità unita ad un messaggio forte, imponente, che possa sottolineare il prestigio che Sanremo porta da ormai 72 anni. Dopo essere stato bambino sognatore, direttore di un’orchestra formata da coloro che poi sarebbero diventati i campioni agli Europei di Calcio, Amadeus è ancora una volta protagonista dello spot. Possiamo vederlo mentre scruta il pubblico che riempie un teatro, ma non uno qualunque, è il teatro che tra poco sarà ancora una volta al centro dell’attenzione: l’Ariston. In sottofondo le note di un piano si incrociano a queste parole:

Da più di 70 anni quello che nasce qui, non si ferma qui dentro. E non sono solo le grandi canzoni, ma molto, molto di più. Ed è questo il motivo per cui non si può mancare. Perché tutto parte da qui.

Dopo aver ammirato la bellezza del teatro in movimento, Amadeus si porta verso un interruttore, accendendolo. Parte un effetto virtuale in cui si vedono le insegne esterne all’Ariston illuminarsi, esplodono le note di Zitti e Buoni, il fortunatissimo brano dei Maneskin. Lo spot si conclude con la fotografia dell’esterno del Teatro Ariston con la data d’inizio del Festival: 1-2-2022.