Sanremo 2022: le pagelle di Giovanni Ciacci della serata finale

Serata finale da poche ore terminata del Festival della canzone italiana di Sanremo 2022 terminata con la vittoria di Mahmood e Blanco e ultima serie di pagelle di Giovanni Ciacci assegnate ai protagonisti saliti sul palco del teatro Ariston. E’ tempo dunque di sfogliare per l’ultima volta il registro di Giovanni Ciacci per vedere i voti che ha assegnato agli artisti che hanno calcato il palco dell’ultima serata del Festival della canzone italiana numero 72. In questo ultimo step Giovanni ci dirà anche -alla luce delle 5 serate- i promossi ed i bocciati di questo Sanremo 2022 per quel che riguarda il loro look.

Amadeus

Voto 10

Abito da ultima serata. Bello da grande show, blu e nero con strass. Voto 10, 100 a questo meraviglioso Sanremo 2022. Promosso a pieni voti.

Sabrina Ferilli

Voto 10

Ferilli vestita da Ferilli nazionale. Bella con abito in shiffon color carne. Promossa

Giovanna Civitillo

Voto 8

Bellissima in corallo lungo. Sempre elegante,vistosa ma divertente per tutte le sere. Lei è la più grande fan e supporter di suo marito. Evviva Giovanna, evviva la scossa! Promossa

Marco Mengoni

Voto 8

Look più maturo, elegante e raffinato . Promosso

Emma

Voto 10

Hollywoodiana. Lei quattro anni e non ha sbagliato un colpo. Iper femminile, iper sexy, iper aggressiva tra tulle e trasparenze . Promossa

Massimo Ranieri

Voto 5

Ma perché la targhetta in metallo sulla manica del abito ? Perché ??? Non capisco un ricamo in passamaneria in strass argento a V su uno scollo in raso nero sciallato, ma perché?….Bocciato

Sangiovanni

Voto 6

Mi piace. L’abito a rombi stile Arlecchino. Promosso

Iva Zanicchi

Voto 9

Sempre vestita bene, senza mai essere ridicola. L’aquila ha azzeccato tutti i look di questo Festival. Amo i brillantini alle attaccature oro dei capelli. Promossa

Achille Lauro

Voto 6

Super chic in smoking rosa pallido da vera star. lo amo quando è vestito . Rimandato alla prossima edizione (tanto ci sarà ancora…)

Aka7even

Voto 5

Mi piace con quella maglia in strass un po’ cotta medievale trasparente, però nessuno si ricorderà dei suoi look . Bocciato

Michele Bravi

Voto 6

Stasera molto Capitan Harlock e un po’ Scialpi. Particolare . Promosso

Gianni Morandi

Voto 7

Giacca straordinaria, a parte la prima sera il resto ha avuto look molto belli. Promosso

Ana Mena

Voto 6

Maria nacchera di mergellina vestita per un matrimonio alla Sonrisa. Promossa

Elisa

Voto 2

Sempre con il vestito della cugina povera di Elsa di Frozen. Troppo bianco, troppe scarpe basse, trucco non pervenuto, capelli sempre come se fosse stata aggredita da un gatto in testa. Bocciata

Rkomi

Voto 1

Ma i capelli sono veri o ha un idea pazzesca in testa ? Forse uno dei look più brutti visto nei settantadue anni del Festival, senza idee, senza senso,solo di cattivo gusto, da arrestare e buttare via la chiave chi lo veste. Bocciato

DitonellaPiaga

Voto 7

È una bella scoperta per me questa ragazza, sempre vestita benissimo. Promossa

Donatella Rettore

Voto 2

L’abito sembra la caricatura dei vecchi ed iconici look della Rettore. Bocciata

Mahmood

Voto 9

In gonna lunga con camicia con cravatta maschile. Bellissimo. Promosso

Blanco

Voto 10

Il meglio vestito del Festival. Non ha sbagliato un look. Bravo. Promosso

Giusy Ferreri

Voto 2

Abito nero lungo con sexy trasparenze. Questo Festival non sarà ricordato per i look della bravissima Giusy. Look da dimenticare. Bocciata

Fabrizio Moro

Voto 8

Mi piace questo look da sera, pieno di paillettes, raso e tatuaggi in vista corona style. Finalmente si è tolto quel look da alternativo maledetto. Ora è sempre maledetto, ma sexy. Promosso

Highsnob e Hu

Voto 1

Guanti da killer d’ordinanza, a me questo look fa tanta paura. Bocciato.

Irama

Voto 1

Il troppo stroppia. Il ramage in metallo è veramente troppo, nemmeno Edward mano di forbice. Detesto ed aborro i Dred, specie se solo due e rivestiti in lamina argento. Bocciato

La Rappresentante di Lista

Voto 2 (1 a testa)

Vestito in un mix tra Maria Antonietta e il lago dei cigni. Troppo teatro poca moda. Bocciati

Noemi

Voto 8

Abito argento specchio e metallo meraviglioso, una luce unica. Un vero abito da grande serata. Come meravigliosa la luce che esprimeva lei in questo Festival, più sicura, più bella , più matura , brava Noemi. Promossa

Dargen d’Amico

Voto 4

Maglia in argento pelosetto stile spugna d’acciaio per lavare i piatti. Basta gli occhiali neri in scena, li ha tolti pure Malgioglio. Simpatico e la canzone sarà un tormentone ma Bocciato

Yuman

Voto 2

In sera grigio perla stile pigiama (come lo ha definito anche la Ferilli). Bocciato

Matteo Romano

Voto 8

Carino ed elegante. Molto giovane, vestito da bravo ragazzo ricco, si farà. Promosso

Grazie dunque a Giovanni Ciacci per i suoi giudizi al look dei protagonisti di Sanremo 2022 e appuntamento alle sue pagelle molto presto!