La Rai stima per Sanremo 2022 un 10% in più di ascolti rispetto all’edizione dello scorso anno. A scriverlo è Il Sole 24 Ore. Il quotidiano della Confindustria spiega che “si tratta di ascolti pubblicitari che però, inevitabilmente, devono seguire un aumento degli ascolti editoriali del programma“.

Fanno registrare un incremento anche i listini pubblicitari (+15% per il costo degli spot), il che significa che l’obiettivo della Rai è di incrementare la raccolta pubblicitaria che l’anno scorso, secondo i dati comunicati ufficialmente, aveva toccato quota 38 milioni di euro. La tv pubblica proverà a raggiungere tale traguardo anche se avrà quattro break in meno nelle prime serate. Una misura, quest’ultima, legata alla nuova norma sugli affollamenti pubblicitari che di fatto riduce il monte secondi di pubblicità erogabile dai tre canali generalisti della Rai nella fascia oraria 18-24.

Il Sole 24 Ore spiega che per preservare i break di Sanremo 2022, nei giorni del Festival non ne saranno previsti tra le 18 e le 20.30 (quindi tra La Vita in diretta, L’Eredità e il telegiornale). Il primo arriverà proprio alle 20.30, alla fine del Tg1 e subito prima che inizi Primafestival (a cui prenderà parte regolarmente Roberta Capua, che si è negativizzata oggi dopo essere risultata positiva non appena arrivata in città). In pratica, nelle prime quattro serate dell’evento ci sarà una interruzione in meno, mentre la scaletta del sabato dovrebbe restare invariata in questo senso.

Intanto dalla Liguria continuano ad arrivare notizie non entusiasmanti lato pandemia. Ieri, infatti, un operaio che lavora all’allestimento del Festival è risultato positivo al tampone (è asintomatico). Come da protocollo è stato sottoposto anche a test molecolare. Nei giorni scorsi stessa sorte per un orchestrale.

Artisti e addetti ai lavori, che entrano al Teatro Ariston, vengono sottoposti a controllo, ogni settantadue ore. Tale protocollo è previsto anche per i giornalisti accreditati alla sala stampa, allestita come lo scorso anno al Casinò.