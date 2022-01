Una buona notizia per Amadeus: il derby Inter-Milan di Serie A si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 18.00 (sarà visibile solo su Dazn). Durante la finale di Sanremo 2022 andrà in scena, invece, una sfida calcistica meno forte televisivamente, ossia Fiorentina-Lazio, con fischio di inizio alle ore 20.45 (con diretta di Dazn e di Sky)

Poco fa la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato e quello che ne è venuto fuori è un calendario che può soddisfare il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, al via martedì prossimo su Rai1.

La kermesse canora quest’anno non sarà insidiata da partite di calcio pericolose in termini di dati Auditel neanche nel corso della settimana. Infatti, non sono previste competizioni europee (Champions, Europa, Conference League riprenderanno due settimane dopo), i quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno solo dall’8 febbraio (in chiaro, sulle reti Mediaset), né tantomeno sono in programma turni infrasettimanali di campionato, diversamente da quanto accaduto in passato, a partire dallo scorso anno (quando peraltro nel cast c’era anche un calciatore in attività, ossia Zlatan Ibrahimovic), con Amadeus che imputò anche a Juve–Spezia il calo di share registrato nella serata di mercoledì 2 marzo.

Evitata la ‘concorrenza’ del calcio, ad Amadeus – che ha racimolato qualche voto nella prima votazione – non resta che sperare che il Parlamento riesca ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica prima di martedì. In caso contrario, le inevitabili variazioni di programmazione potrebbero avere conseguenze sulle lunghe dirette del Festival.