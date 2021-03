Sanremo 2021, Lady Gaga ci sarà?! Parlano Amadeus e Fiorello!

Lady Gaga è in Italia, più precisamente a Roma, per registrare alcune scene di “Gucci”, il nuovo film di Ridley Scott, dove veste i panni di Patrizia Reggiani. Qualcuno sogna una sua apparizione in quel del Festival di Sanremo 2021, che partirà domani su Rai1. Tuttavia, però, un’ospitata di Gaga in Riviera è da escludere. Amadeus, il direttore artistico di questa edizione, la sogna… ma vede complicata questa ipotesi.

“Mi piacerebbe molto. Magari. Credo che sia molto impegnata con il film in questo momento. Tutto può accadere a Sanremo, ma in questo momento mi sembra impossibile“, ha detto Ama nella conferenza stampa d’inaugurazione del Festival (qui trovate tutte le dichiarazioni). Fiorello ha scherzato: “Amadeus ha fatto rapire i suoi cani, vediamo se riusciamo a farla venire“.

Niente Lady Gaga, dunque. Gli organizzatori stessi l’hanno definito un Festival “made in Italy“. Sono stati azzerati gli ospiti stranieri (anche Naomi Campbell non ci sarà per alcuni problemi legati al passaporto e al rientro della top model negli Stati Uniti), sarà così l’occasione per valorizzare la musica italiana: “Quest’anno è complicato con gli artisti internazionali, non solo per un problema logistico ma anche per la paura che molti hanno di viaggiare e muoversi“, ha detto Amadeus. Tra gli opiti musicali della 70esima edizione + 1 sono già stati confermati Laura Pausini (fresca di Golden Globes), Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Negramaro, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi e il trio Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti, oltre alla presenza fissa di Achille Lauro.