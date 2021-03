Sanremo 2021: Laura Pausini ospite nella serata di mercoledì

Laura Pausini, fresca vincitrice del prestigioso Golden Globe grazie alla canzone Io sì/Seen, colonna sonora del film La vita davanti a sé, con Sophia Loren, farà parte del parterre degli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ormai ai nastri di partenza.

La presenza della cantante di Solarolo è stata annunciata oggi, lunedì 1° marzo, nel corso della conferenza stampa d’apertura di quest’edizione della kermesse sanremese.

Laura Pausini, ovviamente, si esibirà con Io sì/Seen, la canzone che, oltre ad averle portato il Golden Globe (prima cantante donna italiana ad aver ottenuto tale riconoscimento), potrebbe aprirle le porte anche della prossima edizione degli Oscar che si terranno il 25 aprile 2021 a Los Angeles. Io sì/Seen, infatti, fa parte della shortlist delle 15 canzoni scelte per le candidature nella categoria Miglior Canzone Originale. Le nomination verranno annunciate il prossimo 15 marzo.

Io sì/Seen è un brano scritto da Laura Pausini e Niccolò Agliardi e composto da Diane Warren, autrice del testo per quanto concerne la versione originale. La canzone, infatti, è stata incisa in ben cinque lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese, che sono state racchiuse in un EP pubblicato lo scorso ottobre. Successivamente, è stata pubblicata anche una versione Ita/Eng del brano, con una parte di testo in italiano e una in inglese.

La carriera di Laura Pausini, impossibile dimenticarselo, ebbe inizio proprio al Festival di Sanremo. Nel 1993, la cantante trionfò nella categoria Novità del Festival con la canzone La Solitudine; l’anno successivo, invece, la Pausini arrivò al terzo posto, tra i Campioni, con la canzone Strani Amori.

Nel 2001, la Pausini partecipò come superospite al Festival, cantando le canzoni La solitudine, In assenza di te, Tra te e il mare e Il mio sbaglio più grande.

Nel 2006, la cantante prese parte all’ultima serata del Festival di Sanremo, cantando La solitudine, Strani amori, Come se non fosse stato mai amore, She (Uguale a lei) e, in duetto con Eros Ramazzotti, Nel blu dipinto di blu.

Laura Pausini tornò a Sanremo dieci anni dopo, nel 2016, cantando Invece no, Strani amori, Vivimi, La solitudine e Simili.

Nel 2018, la cantante tornò come ospite sul palco del Teatro Ariston ed eseguì le canzoni Non è detto, Avrai, insieme a Claudio Baglioni, e Come se non fosse stato mai amore.

L’anno scorso, Laura Pausini, insieme a Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa e Gianna Nannini, ha preso parte al Festival per presentare l’evento, Una. Nessuna. Centomila., concerto benefico a favore dei centri e delle organizzazioni che supportano le donne vittime di violenza, evento posticipato a causa della pandemia di COVID-19 e previsto, per ora, a giugno.