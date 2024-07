Ru Paul’s Drag Race Global All Stars, in gara anche l’Italia con Nehellenia

L’universo di Drag Race si estende ad una nuova gara e con un nuovo titolo per cui gareggerà anche l’Italia: si chiama RuPaul’s Drag Race Global All Stars il nuovo spin-off della gara tra drag queen più famosa al mondo e sarà disponibile in Italia su Paramount+ a partire dal 20 settembre 2024 (negli Stati Uniti il debutto è previsto per il 16 agosto).

Anche l’Italia, dicevamo, sarà rappresentata in questa gara che vuole incoronare una nuova vincitrice da far entrare nella Hall of Fame di tutte le trionfatrici delle varie edizioni di Drag Race, da quella classica alle versioni All Stars americane, fino ai vari spin-off internazionali. A tenere alta la bandiera tricolore sarà Nehellenia, finalista della seconda edizione di Drag Race Italia ed eletta in quell’occasione Miss Congeniality, ovvero Miss Simpatia.

Al secolo Emanuele Aruta, Nehellenia è di Roma, ha 31 anni ed undici di esperienza nel mondo drag. È stata scelta per questa competizione internazionale, si legge nella presentazione ufficiale, “per la sua personalità emotiva ma forte. Essendo cresciuta in modo significativo dall’ultima volta che l’abbiamo vista, è pronta a competere sulla scena mondiale, portando il suo drag maturo e raffinato nella competizione”.

Nehellenia dovrà vedersela con altre drag queen famosissime e già protagoniste di altre versioni del format: Alyssa Edwards (Stati Uniti), Gala Varo (Messico), Pizia (Canada), Kitty Scott-Claus (Regno Unito), Eva Le Queen (Filippine), Miranda Lebrão (Brasile), Athena Likis (Belgio), Vanity Vain (Svezia), Tessa Testicle (Svizzera), Kween Kong (Australia) e Soa de Muse (Francia).

Per loro, la posta in gioco è altissima: un montepremi di 200mila dollari e il titolo di “Queen of the Mohertucking World”, oltre a un’invidiabile visibilità internazionale utile a lanciare la propria carriera anche oltre i propri confini. È quello che auguriamo a Nehellenia, che permette così di tenere accesa la fiamma di Drag Race anche in Italia.

Dopo tre edizioni (due su Discovery+ e una su Paramount+), di una quarta stagione della competition series non si hanno notizie. Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato della possibilità di un nuovo trasloco del format, ma ad oggi non ci sono ancora notizie ufficiali in merito.