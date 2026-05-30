Mondiali 2026: ma l’italiano medio per chi fa il tifo? La guida sentimentale a un torneo senza la Nazionale

L’Italia non c’è ai Mondiali 2026. Eppure il torneo che inizia l’11 giugno e finisce il 19 luglio con finale al MetLife Stadium sarà seguitissimo: 104 partite, 48 squadre, i migliori giocatori del mondo. Una guida sentimentale per orientarsi — e capire per chi vale la pena fare il tifo quando la tua squadra non c’è

L’Italia non è ai Mondiali 2026. Questa frase, ormai, non stupisce più come stupiva dopo il 2018. Sono passate tre edizioni e ancora aspettiamo il momento del riscatto.

Fa ancora male — perché ogni Mondiale senza la propria Nazionale è un’occasione persa, un’estate diversa, un vuoto difficile da colmare. Ma il torneo c’è lo stesso. E sarà il più lungo e completo di sempre. Una vera e propria abbuffata di calcio: in programma dal 11 giugno al 19 luglio. Quarantotto squadre, 104 partite, tre continenti ospitanti — USA, Canada, Messico — e i migliori giocatori del mondo in campo. Vale la pena guardarli. Ma la domanda è… per chi farà il tifo l’italiano medio?

La Francia: perché sì

La Francia è la squadra che l’italiano medio tifa di meno quando non tifa la propria. Ma sulla quale punta con generosità al momento delle quote antepost sul vincente. Non per simpatia — i rapporti storici non sono semplicissimi — ma per una semplice questione di qualità.

Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, Dembélé: una generazione di talenti che non ha equivalenti in nessun’altra nazionale del mondo. Didier Deschamps in panchina, il senso tattico del calcio francese, la capacità di alternare estro e solidità. La Francia è la squadra che puoi seguire con la certezza che non ti annoierà mai. Anche se ogni tanto stecca: parte dalla delusione della finale persa (male) nel 2022, quattro finali due vinte e due perse.

La Spagna: il calcio che non muore mai

La Spagna ha Yamal. Festeggerà i suoi 19 proprio al mondiale, considerato da tempo tra i migliori talenti della storia del calcio europeo. Ma oggi ci sono anche anche Pedri, Morata, Rodrim, Gavi — e una scuola di calcio che continua a produrre giocatori di qualità a una velocità che il resto del mondo non riesce a replicare. Seguire la Spagna significa seguire un sistema, non solo una squadra. È il calcio come dovrebbe essere: tecnico, collettivo, divertente.

L’Inghilterra: la maledizione che forse finisce qui

L’Inghilterra non ha mai vinto un Mondiale dal 1966. È diventata quasi una barzelletta internazionale — l’eterno underachiever, la squadra con i migliori club e il campionato più ricco e ambizioso del mondo che però non riesce mai a fare sistema con la propria nazionale. Ma questa generazione sembra diversa: Bellingham, Saka, Foden, Palmer. Se mai c’è stato un momento in cui i Three Lions possono rompere la maledizione, questo è. E ogni maledizione che si rompe è una storia straordinaria.

Il Brasile e l’Argentina: i classici che non passano mai

Ci sono tifosi italiani che ai Mondiali smettono di ragionare e tifano per il calcio sudamericano in senso lato. Il Brasile senza una stella dominante come aveva ai tempi di Ronaldo o Ronaldinho è una squadra collettiva che gioca un calcio fisico e tecnico al tempo stesso. L’Argentina di Messi — probabilmente l’ultimo Mondiale del più grande di sempre — merita attenzione per ragioni che vanno oltre il calcio: stai guardando la fine di un’era.

Dove vedere i Mondiali

DAZN trasmette tutte e 104 le partite del torneo. RAI trasmette 35 partite in chiaro, incluse le partite più importanti della fase a eliminazione diretta. La partita inaugurale è Messico-Sudafrica, giovedì 11 giugno alle 21 ora italiana. La finale è domenica 19 luglio alle 21 al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

Queste le partite in chiaro sulla RAI

FASE A GIRONI

11 giugno – Messico-Sud Africa, ore 21.00

12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21.00

13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24.00

14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22.00

15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21.00

16 giugno – Francia-Senegal, ore 21.00

17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22.00

18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21.00

19 giugno – USA-Australia, ore 21.00

20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22.00

21 giugno – Belgio-Iran / Spagna-Arabia Saudita, ore 18.00 e 21.00

22 giugno – Argentina-Austria, ore 19.00

23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22.00

24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21.00

25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22.00

26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21.00

27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23.00

SEDICESIMI DI FINALE

28 giugno – 2A-2B, ore 21.00

29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30

30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19.00/23.00

1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21.00

2 luglio – 1H-2J, ore 20.00

3 luglio – 2D-2G, ore 19.00/23.00

OTTAVI DI FINALE

4 luglio – W73-W75, ore 22.00

5 luglio – W76-W78, ore 21.00

6 luglio – W83-W84, ore 22.00

7 luglio – W85-W87, ore 22.00

QUARTI DI FINALE

9 luglio – W89-W90, ore 22.00

10 luglio – W93-W94, ore 21.00

11 luglio – W91-W92, ore 21.00

12 luglio – W95-W96, ore 03.00

SEMIFINALI

14 luglio – W97-W99, ore 22.00

15 luglio – W98-W100, ore 21.00

FINALI

18 luglio – finale 3° posto, ore 22.00

19 luglio – finale 1° posto, ore 21.00