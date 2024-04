Drag Race Italia chiude per sempre e non ci sarà una quarta edizione? Ecco come stanno davvero le cose (Retroscena TvBlog)

Qual è il futuro Drag Race Italia? La versione italiana del format mondiale RuPaul’s Drag Race chiuderà? TvBlog ha raccolto informazioni per provare a fare chiarezza, dopo le speculazioni delle ultime ore.

Il futuro di Drag Race Italia: i fatti

Partiamo dalle certezze: è vero che Drag Race Italia è stato rimosso da Paramount+ ed infatti non è più presente nel catalogo (lo stesso discorso vale – anche se in pochi se ne sono accorti – per Ex on the beach Italia): Il titolo rimane però disponibile sulla piattaforma di streaming di World of Wonder Wow Present Plus. Stando a quanto spiegano da Paramount+, la decisione è motivata dalla nuova strategia globale del servizio che si concentra su grossi franchise hollywoodiani, film e serie tv (per esempio, nelle scorse ore, è stato annunciato che è in corso la produzione della seconda stagione della di Tulsa King, interpretata dal candidato all’Oscar Sylvester Stallone). Dunque, non si tratta di una scelta legata al singolo programma né al riscontro di pubblico (che è stato positivo).

Paramount è in vendita?

Che si tratti di una pura coincidenza temporale o di un fatto strettamente connesso, la rimozione di Drag Race Italia arriva a qualche settimana di distanza dalla notizia – che ha fatto il giro del mondo – della possibile messa in vendita di Paramount Global. Ricordiamo che le versioni internazionali di Drag Race sono in tutto venti. Oltre a quella italiana, anche in Messico, Brasile e Germania le nuove edizioni, come annunciato già alcune settimane fa, non sono state rinnovate.

La quarta edizione si farà?

Ma torniamo a Drag Race Italia: sarà prodotta una quarta edizione? Al momento è impossibile fornire una risposta definitiva a questa domanda. Stando a quanto risulta a TvBlog, sul titolo in questione (che aveva debuttato con successo nel 2021 su Discovery+) ci sarebbe il forte interesse di altri broadcaster, evidentemente convinti della efficacia (e dei numeri) del format che propone una sfida tra Drag Queen e che ha visto trionfare Lina Galore nella terza stagione. Nelle prossime settimane, in questo senso, potrebbero arrivare importanti novità/comunicazioni ufficiali.