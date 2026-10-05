Roberto Benigni oltre il 20% di Share con Francesco – Il Cantico, Verissimo – L’Intervista al 17% di Share. I dati Auditel del 4 Ottobre 2026

Nella giornata dedicata a San Francesco di Assisi, anche la programmazione televisiva si adegua. La prima serata di Raiuno propone lo speciale di Roberto Benigni dal titolo Francesco – Il Cantico che ottiene il 20,2% di Share, seguito dalla manifestazione Francesco – il Santo di tutti al 14,3% di Share. Canale 5 cambia i suoi piani mostrando, al termine de La Ruota della Fortuna, l’intervista realizzata da Silvia Toffanin ai genitori di Chiara Poggi. Lo speciale di Verissimo realizza il 17% di Share.

Una serata particolare che propone contenuti differenti per risultati altrettanto importanti. Le reti cadette scelgono altro: Rai2 propone The Rookie e arriva al 4,5% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini vira su Presadiretta che guadagna il 5,9% di Share. Rete4 ritrova il consueto appuntamento con Fuori dal Coro al 5,2% di Share. Italia Uno si gode la crescita ulteriore de Le Iene presentano: Inside. La trasmissione di Davide Parenti, nel suo formato dedicato all’approfondimento, raggiunge il 10,8% di Share.

Verissimo di sera al 17% di Share supera Francesco – Il Santo di Tutti

La7 preferisce puntare sull’approfondimento storico con lo speciale dedicato a Il Processo di Norimberga. L’emittente arriva al 2,7% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie ancora una volta il grande calcio con la sfida di Nations League tra Portogallo e Norvegia arrivando al 5,5% di Share. Nove, invece, punta sulla comicità con Comedy Match che si attesta al 2,7% di Share. Jungle – su Rai4 – non va oltre l’1,3% di Share. Bastardi Senza Gloria, invece, arriva al 2,5% di Share.

La replica di Tale e Quale Show su RaiPremium ottiene l’1,3% di Share. La5 cresce di un punto con Heidi che raggiunge il 2,3% di Share. Soddisfazione massima per Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna: il format in access prime time arriva al 25,7% di Share, riuscendo a battere la concorrenza di Roberto Benigni sulla rete ammiraglia Rai. Affari Tuoi ha lasciato spazio al divulgatore che ha guadagnato ugualmente un punteggio importante, ma l’appeal del gioco di Canale 5 ha prevalso nelle scelte dei telespettatori.