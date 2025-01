L’universo di Delitti in Paradiso si espande con un secondo spinoff. Dopo Beyond Paradise andato in onda su Canale 5, arriva Ritorno in Paradiso costola australiana della serie inglese, prodotta per ABC Australia e BBC One e in onda su Rai 2 con una puntata a settimana da mercoledì 8 gennaio. Tra nuove location, protagonisti e cambi di rete, la costante è rappresentata dalla formula vincente di questa saga: le indagini in location da sogno. Pronti per scoprire Ritorno in Paradiso?

Ritorno in Paradiso, la location

Ritorno in Paradiso, lo spinoff australiano di Delitti in Paradiso, è ambientato nella cittadina di Dolphin Cove in Australia dove è nata la protagonista e dove torna dopo sei anni a Londra. Ma questa città costiera australiana non esiste. Le riprese si sono svolto nella regione dell’Illawarra a sud di Sydney e lungo le spiagge a nord di Sydney. La casa della protagonista e il club del surf si trovano ad Avalon e Bilgola, rispettivamente, sobborghi nella zona nord di Sydney. Il regista Mat King ha spiegato come per gli spettatori è un modo per vedere un’Australia che non è la classica Australia: “Non ci sono koala e canguri, non c’è il deserto rosso, ma ci sono le spiagge, il mare, le foreste, il surf”.

Ritorno in Paradiso, la trama

Accusata di aver falsificato alcune prove, la detective Mackenzie “Mack” Clarke è costretta a lasciare Londra e tornare in Australia a Dolphin Cove, la città in cui è nata ma in cui non ha lasciato bei ricordi. Infatti sei anni prima preferendo la carriera all’amore, ha abbandonato il fidanzato, medico legale locale e figlio del capo della polizia, all’altare. Tornata in città non sarà così accolta bene, ma suo malgrado si ritrova a dover indagare su un caso di omicidio e a dover lavorare con il quasi marito e la quasi suocera.

La trama della puntata dell’8 gennaio

1×01 Il ritorno: Mackenzie Clarke torna a Dolphin Cove costretta a lasciare Londra per delle accuse di aver falsificato alcune prove. Quando viene trovato ucciso l’agente immobiliare Stuart Grainger, Mac torna a collaborare con la polizia locale per risolvere questo caso apparentemente impossibile.

Ritorno in Paradiso, il cast

Creato da James Hall, Peter Mattessi e Robert Thorogood (creatore di Delitti in Paradiso) la serie vede come protagonista Anna Samson nei panni di Mackenzie Clarke.

Anna Samson è la detective Mackenzie Clarke

Lloyd Griffith è il detective Colin Cartwright

Tai Hara è il patologo Glenn Strong, l’ex di Mackenzie

Catherine McClements è la sergente Philomena Strong, mamma di Glenn

Celia Ireland è Reggie Rocco, volontaria alla stazione di polizia

Aaron L. McGrath è l’agente Felix Wilkinson

Andrea Demetriades è Daisy la fidanzata di Glenn

Ritorno in Paradiso, quando è in onda in Italia?

Ogni mercoledì dall’8 gennaio con una puntata a settimana.

Ritorno in Paradiso, quante puntate sono?

Sei puntate da 60 minuti.

Ritorno in Paradiso 2 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata lo scorso novembre.

Ritorno in Paradiso e il legame con Delitti in Paradiso

Oltre alle location di mare da sogno a legare Ritorno in Paradiso con Delitti in Paradiso c’è anche il personaggio di Jack Mooney, interpretato da Ardal O’Hanlon, che è il capo a Londra della protagonista, la detective Mackanzie Clarke e che è stato protagonista di Delitti in Paradiso dal quinto episodio della sesta stagione fino al quarto episodio della nona stagione.

Ritorno in Paradiso in streaming

La serie in onda su Rai 2 è in streaming su RaiPlay.