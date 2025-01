In attesa della stagione 14, Delitti in Paradiso torna su Raidue con “Un Natale nel mirino” il tradizione speciale delle feste, quest’anno ancora più speciale. L’episodio, in onda questa sera, mercoledì 1° gennaio 2025, alle 21:35 (a una decina di giorni di distanza dalla trasmissione nel Regno Unito) infatti, introduce il nuovo protagonista della serie, dopo che l’ispettore Neville Parker (Ralf Little) ha lasciato la serie nella tredicesima stagione. Un’occasione perfetta per cominciare il nuovo anno all’insegna di una delle serie tv britanniche più longeve e con due omicidi da risolvere: se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Delitti in Paradiso – Un Natale nel mirino, la trama

Quando il villeggiante Stuart Fullwell (Marcus Brigstocke), fresco di esibizione al karaoke vestito da Babbo Natale, viene trovato morto sulla spiaggia da un ragazzino, la squadra si mette al lavoro per individuare il colpevole, pur senza un detective alla loro guida.

Il caso vuole, però, che il commissario Selwyn Patterson (Don Warrington) scopre che un detective britannico è in vacanza sull’isola. L’ispettore Mervin Wilson (Don Gilet), dopo un viaggio molto deludente a Saint Marie, è a bordo di un volo di ritorno per Londra, quando viene informato dal suo capo che deve rimanere sull’isola.

Prolungando con riluttanza il suo soggiorno, Mervin comincia a indagare quando avviene una seconda sparatoria a un Babbo Natale, questa volta il famoso cantautore Tony Hurst (Steven Hartley). Impaziente di risolvere il caso e tornare a casa, il disinteresse di Mervin nel fare convenevoli con la sergente Naomi Thomas (Shantol Jackson) e l’agente Darlene Curtis (Ginny Holder) non passa inosservato. L’indagine diventa ancora più difficile quando Tyrus DeMille (Michael Salami), anche lui vestito da Babbo Natale, riferisce di essere stato colpito nel bosco da una figura losca, ma di essere riuscito a scappare.

Dopo aver scoperto che ogni Babbo Natale è stato apparentemente colpito con la stessa identica pistola nello stesso identico momento, la squadra deve collegare tre vittime apparentemente scollegate e cercare di risolvere un caso impossibile, con il lavoratore dell’hotel Kenny (Dex Lee) e gli ospiti Tabitha (Angela Griffin) e Karla (Elizabeth Carling) tutti interrogati.

Tuttavia, le cose prendono una piega differente alla fiera di Natale di Catherine (Élizabeth Bourgine) quando Mervin viene accusato dalla donna del posto Brianna Clemetson (Joy Richardson) di essere l’assassino, costringendolo a rivelare a Selwyn il suo vero motivo per cui si trova a Saint Marie.

Delitti in Paradiso – Un Natale nel mirino, il cast

Il cast dello speciale introduce Don Gilet nei panni dell’ispettore Mervin Wilson, che sarà il nuovo protagonista della quattordicesima stagione. Al suo fianca, gran parte del cast già noto al pubblico della serie.

Don Gilet è Mervin Wilson;

Don Warrington è il Commissario Selwyn Patterson;

Shantol Jackson è la sergente Naomi Thomas;

Danny John-Jules è l’agente Dwayne Myers;

Ginny Holder è l’agente Darline Curtis;

Elizabeth Bourgine è Catherine Bordey;

Marcus Brigstocke è Stuart Fullwell

Elizabeth Carling è Karla Hammond;

Angela Griffin è Tabitha Reed;

Steven Hartley è Tony Hurst;

Jim Howick è Jamie Barton;

Ram John Holder è Nelson Myers;

Dex Lee è Kenny Simmons;

Joy Richardson è Brianna Clemetson;

Michael Salami è Tyrus Demille;

Charles Stagg è Ollie Barton.

Quando va in onda Delitti in Paradiso 14?

La quattordicesima stagione della serie deve ancora andare in onda sulla Bbc One, nel Regno Unito. In Italia solitamente viene trasmessa da Raidue a breve distanza dalla trasmissione inglese, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2025.

Delitti in Paradiso – Un Natale nel mirino, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Delitti in Paradiso – Un Natale nel mirino in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.