Avete mai sognato di trasferirvi in una località da sogno dove poter svolgere il vostro lavoro e vivere con la vostra dolce metà? In tv questi sogni possono diventare realtà molto più facilmente, come accaduto ai protagonisti di Beyond Paradise, nuova serie tv di Canale 5 in onda da mercoledì 23 agosto 2023, alle 21:20, ma soprattutto spin-off di Delitti in Paradiso, serie tv crime già in onda nel nostro Paese su Raidue. Siete curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Beyond Paradise, location

Partiamo da uno dei dettagli che colpiscono di più l’occhio guardando la serie: la splendida location. Ma dov’è stato girato Beyond Paradise? La serie è ambientata nell’immaginaria cittadina di Shipton Abbott, nel Devonshire: i produttori hanno valutato numerose location, cercandone una che fosse poco utilizzata in televisione.

La scelta è quindi caduta nella cittadina di Looe, che si trova nella contea del Devonshire, più precisamente nella penisola di Cornovaglia. Looe, che conta circa 5.800 abitanti, è attraversata dall’omonimo fiume, che divide la cittadina di una parti, una ad est ad una ad ovest. Looe è nota anche per il suo porto peschereccio, su cui si basa l’economica locale e che viene spesso citato e mostrato nella serie tv. Alcune scene, inoltre, sono state girate all’Università di Plymouth.

Beyond Paradise, significato

La traduzione letterale del titolo è “Oltre il Paradiso”. Il riferimento, ovviamente, è alla serie originale Delitti in Paradiso: la serie vuole raccontare infatti cosa succede a due protagonisti dopo averla lasciata, e quindi oltre la location della serie originaria.

Beyond Paradise, la trama

La serie segue le avventure del detective Humphrey Goodman (Kris Marshall), protagonista dalla terza alla sesta stagione di Delitti in Paradiso. Il personaggio ha lasciato la serie originale per trasferirsi a Londra con l’amata Martha Lloyd (Sally Bretton), barista che già conosceva e che ha ritrovato sull’isola.

In Beyond Paradise, Humphrey decide di seguire Martha a Shipton Abbott, città natale della donna, che qui sogna di aprire un ristorante tutto suo. Humphrey deve adattarsi alla nuova vita, lavorando ai vari casi della Polizia, mentre Martha si mette al lavoro per aprire la sua attività, affiancata dall’ex Archie Hughes (Jamie Bamber), suo socio in affari.

Beyond Paradise, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono sei, ciascuno della durata di circa un’ora. Canale 5 li manda in onda due per volta, per tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 6 settembre.

Beyond Paradise, il cast

Le foto di Beyond Paradise, la serie tv su Canale 5 Guarda le altre 6 fotografie → Come detto, protagonisti sono Kris Marshall (visto anche in “Love Actually” e Sanditon) e Sally Bretton, già visti in Delitti in Paradiso. Da citare anche la presenza di Dylan Llewellyn, già visto in Derry Girls, e di Jamie Barber, protagonista di Battlestar Galactica.

Kris Marshall è il detective Humphrey Goodman, che si trasferisce nella città natale della compagna, con cui sogna il lieto fine;

Sally Bretton è Martha Lloyd, compagna di Humprey, con cui torna nella sua città natale con il sogno di aprire un ristorante;

Dylan Llewellyn è Kelby Hartford, agente di Polizia nato a Shipton Abbot, a volte ingenuo ma sempre molto affascinato dal modo di lavorare del protagonista;

Zahra Ahmadi è Esther Williams, sergente investigativo della Polizia, inizialmente titubante del lavoro di Goodman. Ha avuto un figlio molto giovane;

Felicity Montagu è Margo Martins, segretaria della stazione di Polizia, che presidia costantemente;

Jamie Barber è Archie Hughes, socio in affari di Martha e suo ex fidanzato, che prova ancora dei sentimenti nei confronti della donna;

Chris Jenks è Josh Woods, ladruncolo della zona;

Jade Harrison è Charlie Woods, Commissario Capo di Shipton Abbot.

Beyond Paradise e la serie madre Delitti in Paradiso

Beyond Paradise è spin-off di Delitti in Paradiso, serie crime delle Bbc One in onda dal 2011. La serie tv è ormai un classico della tv inglese: ambientata nell’isola di Saint Marie, in ogni puntata racconta un caso su cui indaga la Polizia locale e in particolare il detective protagonista. Delitti in Paradiso, nel corso degli anni, ha cambiato protagonista, mentre altri personaggi sono presenti da sempre. In Italia, la serie tv va in onda su Raidue: quest’estate è stata trasmessa la dodicesima stagione, mentre è stato confermato che andrà avanti almeno fino alla quattordicesima stagione, quindi fino al 2025. Nel finale della prima stagione di Beyond Paradise, Goodman fa ritorno sull’isola di Saint Marie, per un crossover in cui ritrova alcuni dei suoi vecchi amici.

Beyond Paradise 2 si farà?

Sì, la seconda stagione si farà: l’annuncio è stato fatto nella primavera del 2023, poco prima del finale della prima stagione. Non solo: la Bbc One ha annunciato anche uno speciale natalizio, proprio come Delitti in Paradiso.

Beyond Paradise, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Beyond Paradise in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.