La stagione 12 di Delitti in Paradiso arriva su Rai 2 da mercoledì 21 giugno in prima serata con un episodio in prima visione a settimana, accompagnato dalla replica dellastagione 11. Otto nuovi episodi per la serie anglo-francese ambientata ai Caraibi e girata a Guadalupe. Prodotta dalla BBC la serie ha dato vita a uno spinoff Beyond Paradise con Kris Marshall che riprende il ruolo del detective Humphrey Goodman già protagonista di Delitti in Paradiso tra la terza e la sesta stagione, che dovrebbe andare in onda in Italia su Canale 5 ad agosto. Nella stagione 12 di Delitti in Paradiso Ralf Little è invece l’ispettore Neville Parker, arrivato nella nona stagione.

Delitti in Paradiso 12, la trama degli episodi

Delitti in Paradiso 12 ci riporta sull’isola di Saint Marie dove il detective Neville Parker, inviato dalla polizia inglese, si ritrova ad affrontare sempre nuovi delitti. In questa stagione i casi si annunciano particolarmente complessi. Inoltre ci saranno anche delle storie che riguarderanno da vicino i protagonisti con Selwyn Patterson che dovrà fare i conti con un segreto di famiglia e lo stesso protagonista che cercherà di capire se è pronto per lanciarsi in una nuova avventura sentimentale.

La puntata di mercoledì 21 giugno

12×01: La grande oscurazione: l’ispettore Parker indaga sulla morte di un agronomo particolarmente noto nel settore che, insieme ad altri scienziati stava osservando sulle scogliere l’allineamento di Giove e Saturno, evento planetario molto raro. Apparentemente sembra un suicidio, corroborato dal fatto che l’uomo era stato accusato di aver copiato una sua famosa teoria, ma qualcosa non sembra tornare. Intanto Darlene ha superato l’esame per entrare in polizia.

Delitti in Paradiso 12, il cast

La dodicesima stagione di Delitti in Paradiso non ha portato stravolgimenti nel cast della serie. Ralf Little è il protagonista, l’ispettore Neville Parker, dopo la diffidenza iniziale ha ormai preso confidenza con la vita sull’isola, in questa stagione cercherà di dimenticare Florence. Shatonl Jackson, arrivata nell’undicesima stagione, interpreta Naomi Thomas, sergente sempre carica di entusiasmo per il suo lavoro.

Tahjy Miles è l’agente Marlon Price, entrato in polizia grazie a un programma di recupero dell’isola di Saint Marie; Don Warrington ed Elizabeth Bourgine sono i veterani presenti fin dalla prima stagione, interpretano rispettivamente il commissario Sewlyn Patterson e Catherine Bordey proprietaria del bar dove si ritrovano i protagonisti.

Nella dodicesima stagione entra stabilmente nel cast Ginny Holder che interpreta l’agente Darlene Curtis. Il personaggio era stato introdotto nella settima stagione quando ebbe una relazione con l’agente Myers. Durante l’undicesima stagione torna come collaboratrice civile della polizia e all’inizio della stagione 12 supera l’esame per diventare ufficialmente agente.

Delitti in Paradiso 12, quante puntate sono?

Le puntate della stagione 12 di Delitti in Paradiso sono 8 da circa 70 minuti l’una.

Delitti in Paradiso 12, dove è stato girato?

Fin dalla sua prima stagione la serie è stata girata a Guadalupa, isola dell’arcipelago delle Antile Francesi, che è diventata l’immaginaria Saint’ Marie.

Delitti in Paradiso lo spinoff Beyond Paradise

Nel 2023 ha debuttato lo spinoff di Delitti in Paradiso intitolato Beyond Paradise, sempre in onda su BBC, mentre in Italia dovrebbe andare su Canale 5 ad agosto. La serie ha al centro il personaggio dell’ispettore Humphrey Goodman, interpretato da Kris Marshall, che nella sesta stagione lasciò Saint Marie per stare con Martha Lloyd. La coppia si è poi sposata trasferendosi a Shipton Abbot sulla costa del Devon dove Goodman è diventato poliziotto.

Delitti in Paradiso 13 si farà?

Si la serie è stata ordinata per altre due stagioni (come minimo) e andrà quindi avanti almeno fino al 2025. Non sono esclusi anche episodi speciali come quello natalizio andato in onda tra la stagione 11 e 12.

Delitti in Paradiso 12, dove in streaming?

Le puntate della stagione 12 sono su RaiPlay sia in modalità live streaming che on demand. Le precedenti 11 stagioni sono su NOW e on demand su Sky.