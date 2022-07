Nuovi casi, nuovi personaggi, ma stesse suggestive ambientazioni: sono gli ingredienti di Delitti in Paradiso 11, undicesima stagione della serie tv crime inglese da tempo presente nei palinsesti estivi di Raidue. E così sarà anche in questo 2022, con l’Ispettore Neville Parker (Ralf Little) pronto a svolgere nuovi indagini sull’isola di Saint Marie. Siete pronti ad indagare in… Paradiso? Allora proseguite nella lettura!

Quando va in onda Delitti in Paradiso 11?

Raidue ha deciso di collocare la nuova stagione della serie tv nella serata del mercoledì, a partire dal 27 luglio 2022.

La trama di Delitti in Paradiso 11

La storia di questa stagione vede nuovamente il protagonista Neville Parker, alla guida del cast dalla nona stagione, indagare su una serie di casi che avvengono a Saint Marie, atollo caraibico in cui oltre alle vicende legate ai casi di puntata si susseguono quelle delle vite private dei protagonisti, in un sapiente mix di crime, commedia e sentimento.

Quante puntate sono di Delitti in Paradiso 11?

In tutto, le puntate, dell’undicesima stagione sono otto, ciascuna della durata di circa 70 minuti. Raidue ne manda in onda una a settimana, ogni mercoledì sera, ad eccezione degli ultimi due, che saranno trasmessi in un’unica serata: il finale di stagione è quindi previsto per il 7 settembre. La serie, dalla prima stagione conta un totale di 89 episodi, tra cui uno speciale natalizio che Raidue ha mandato in onda nel gennaio 2022. Un altro speciale natalizio andrà in onda durante le festività del 2022.

Il cast di Delitti in Paradiso 11

L’undicesima stagione d Delitti in Paradiso conferma il cast della stagione precedente, con Ralf Little nei panni del quarto protagonista della serie. Prima di lui, infatti, a guidare il cast sono stati Ben Miller (Richard Poole, nelle prime due stagioni), Kris Marshall (Humphrey Goodman, dalla terza alla sesta stagione) e Ardal O’Hanlon (Jack Mooney, entrato nella sesta stagione e diventato protagonista dalla settima alla nona).

Ralf Little: Ispettore Neville Parker, alla guida delle indagini dei casi di puntata. Inizialmente in difficoltà con il paesaggio caraibico, mostra però un grande talento nel suo lavoro.

Shantol Jackson: Sergente Naomi Thomas, nuovo personaggio della stagione, che sostituisce J.P. (Tobi Bakare). Originaria di un’isola vicino a Saint Marie, non ha mai lavorato a casi di omicidio. Prende il suo lavoro con entusiasmo, anche per compiacere i suoi superiori.

Tahj Miles: agente Marlon Price, in passato ha avuto non pochi problemi con la legge, ma grazie ad un programma di recupero è stato inserito nel corpo di Polizia di Saint Marie.

Don Warrington: Commissario Selwyn Patterson, ufficiale superiore della polizia di Saint Marie presente fin dalla prima stagione. Raramente partecipa in modo diretto alla indagini, ma ha numerose risorse. Si sa poco della sua vita privata, se non che era sposato con una giornalista riapparsa sull’isola nell’undicesima stagione.

Joséphine Jobert: detective Florence Cassell, presente nella serie dalla quarta all’ottava stagione. Poi, dopo la morte del fidanzato, decide di lasciare Saint Marie. Vi torna nella decima stagione, facendo la conoscenza di Parker, che si prende una cotta per la donna.

Élizabeth Bourgine: Catherine Bordey, madre di Camille (Sara Martins), personaggio visto fino alla quarta stagione e come guest nella decima. Catherine gestisce un bar dove i protagonisti si recano spesso per parlare di lavoro. Pur non essendo esperta in materia, le sue osservazioni si rivelano spesso vincenti.

Dov’è girato Delitti in Paradiso 11?

La serie fin dalla sua prima stagione è girata a Guadalupa, arcipelago delle Antille Francesi, che ospita l’isola immaginaria di Saint Marie e la cittadina di Honoré. Per quest’ultima è stata usata in particolare la cittadina di Deshaies.

Delitti in Paradiso 12 si farà?

Sì, la serie è stata rinnovata dalla Bbc One per almeno un’altra stagione, la numero 12, appunto, che andrà in onda nel Regno Unito nel 2023. La serie, ad oggi, viene trasmessa in 236 territori, confermandosi una delle produzioni britanniche più di successo degli ultimi anni.

Lo spin-off di Delitti in Paradiso

Il 29 giugno 2022 la Bbc ha annunciato la produzione di Beyond Paradise, spin-off di Delitti in Paradiso che riporta sugli schermi i personaggi di Humphrey Goodman e di Martha Lloyd (Sally Bretton), che hanno lasciato Saint Marie per iniziare una nuova vita in una cittadina della Gran Bretagna che scoprono avere un alto tasso di criminalità.

Delitti in Paradiso 12, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile seguire Delitti in Paradiso 11 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. RaiPlay, però, non detiene al momento i diritti streaming delle stagioni precedenti, che non sono recuperabili su nessuna piattaforma.