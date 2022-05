La sua storia è stata prima raccontata dai telegiornali; grazie alla sua determinazione è stata oggetto di numerosi talk show, poi è stata protagonista di un libro ed, ora, di un film-tv. Rinascere è il film racconta per il pubblico di Rai1 la vicenda di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto la cui vita è cambiata nel 2019, ma che non ha mai perso la voglia di combattere per realizzare i propri sogni. Una storia ricca di emozione e di riflessioni: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Rinascere film Rai1, quando va in onda?

Raiuno ha deciso di mandare in onda il film-tv domenica 8 maggio 2022, in prima visione.

Rinascere film Rai1, la trama

Rinascere, le foto del film-tv sulla storia di Manuel Bortuzzo Guarda le altre 8 fotografie → Il film-tv racconta la storia di Manuel (Giancarlo Commare), giovane 19enne nato a Trieste ma cresciuto con la famiglia a Treviso, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per il nuoto. Una passione che gli permette di essere accettato ad Ostia, nel Lazio, dove si allena con i migliori nuotatori, raggiungendo il tempo per sognare le Olimpiadi.

Non solo: a Roma conosce Martina (Gea Dall’Orto), nuotatrice come lui, di cui si innamora. I due, una sera, decidono di uscire con altri amici per andare ad una festa. E’ la sera in cui tutto cambia: Manuel viene scambiato per un’altra persona da due persone che gli sparano per un regolamento di conti tra bande. Portato in ospedale, la diagnosi è terribile: lesione midollare completa.

Manuel finisce su una sedia a rotelle. Secondo i medici non potrà più camminare, e così il suo sogno olimpico sembra svanire. A Manuel non resta che dimostrare di essere forte, anche se si ritrova a piangere da solo. Allontana Martina, ed accetta solo la vicinanza del padre Franco (Alessio Boni) e di Alfonso (Salvatore Nicolella), giovane come lui sulla sedia a rotelle, che diventa presto suo amico.

L’incontro con Davide (David Coco), medico che ha subìto la sua stessa lesione ma che ora è in piedi sulle sue gambe, fa tornare in Manuel la speranza. Grazie a lui scopre che un piccolo filamento midollare non è stato compromesso: per il protagonista è il momento di rinascere.

Trova nuovi interessi, studia musica, racconta la sua storia ai giovani per parlare delle difficoltà legate alla disabilità. Ma il suo sogno resta quello di poter tornare in piscina, ed un giorno di riprendere a camminare ed a nuotare.

Rinascere film Rai1, il cast

Il protagonista del film-tv è interpretato da Giancarlo Commare, giovane attore visto in fiction come Provaci ancora Prof!, L’Isola di Pietro ed Il Paradiso delle Signore. Al suo fianco, Alessio Boni, attore visto ne La Strada di Casa, La Compagnia del Cigno ed Enrico Piaggio, e Gea Dall’Orto, di recente vista in Luce dei Tuoi Occhi.

Giancarlo Commare è Manuel

Alessio Boni è Franco

Gea Dall’Orto è Martina

Salvatore Nicolella è Alfonsi

David Coco è Davide

Francesca Beggio è Rossella, madre di Manuel

Pietro Giannini è Kevin, fratello di Manuel

Giorgia Frank è Jennifer, sorella di Manuel

Sara Avallone è Michelle, sorella di Manuel

Federico Antonucci è Alessandro

Viktorie Ignoto è Manuela

Chiara Ferrara è Laura

Giorgio Gobbi è il Dott. Larini

Mimmo Mancini è il Prof. Carpi

Luca Ribezzo è Morini

Edoardo Persia è il selezionatore delle Paralimpiadi

Rinascere film Rai1, quante puntate sono?

La storia di Manuel Bortuzzo è raccontata sotto forma di film-tv, quindi va in onda in un’unica serata. Il film-tv ha una durata di circa 100 minuti.

Rinascere film Rai1, regia e sceneggiatori

Il film-tv è diretto da Umberto Marino, che è stato anche regista del film-tv Enrico Piaggio: un sogno italiano. Marino è anche autore del soggetto e della sceneggiatura, che ha scritto con Michela Straniero (Noi-La serie). A produrre Moviheart e Rai Fiction.

Rinascere, il libro di Manuel Bortuzzo

Il film-tv è liberamente tratto dal libro “Rinascere-L’anno in cui ho ricominciato a vivere”, scritto da Manuel Bortuzzo (Rizzoli). Il libro racconta, tramite le sue parole, quanto gli è accaduto, passando per lo sconforto, la rabbia, ma anche la voglia di riprendere in mano la sua vita ed, appunto, rinascere.

Rinascere film Rai1, location

Dov’è stato girato Rinascere? Le principali location del film-tv sono a Roma, dove si svolge gran parte della vicenda. Le riprese sono avvenute nella seconda parte del 2021.

Rinascere film Rai1, streaming

E’ possibile vedere Rinascere durante la messa in onda televisiva su Raiuno o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.