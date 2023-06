“Coloro che in vari campi hanno rotto gli schemi precostituiti, invertito la rotta, avuto il coraggio di affrontare ostacoli, rischi e sfide. Uomini e donne che si sono ribellati alle convenzioni e al sistema a costo di grandi sofferenze e solitudini, facendo leva solo sulla loro forza d’animo, talento e coraggio.” Questo diceva la descrizione che accompagnava il lancio di Ribelli, il programma del sabato pomeriggio di Rai3 andato in onda nella passata stagione televisiva.

Una trasmissione che è stata confermata e che tornerà in onda sempre sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo, probabilmente sempre di sabato pomeriggio. La collocazione definitiva verrà decisa prima della presentazione dei palinsesti Rai. Il programma dunque tornerà, ma avrà una nuova conduttrice. Non ci sarà più la giornalista Emma D’Aquino. Al suo posto arriverà una vecchia e cara conoscenza del pubblico della televisione di Stato.

Sarà Federica De Denaro a condurre questa nuova edizione di Ribelli. Nata televisivamente con il programma di Michele Santoro Moby Dick, in onda dal 1996 al 1999 su Italia 1, poi Federica passa in Rai. Dagli argomenti politici cari a Santoro, si occupa quindi di cronaca e di costume: diventa infatti una delle principali inviate de La vita in diretta, il contenitore pomeridiano di Rai1 condotto da Alberto Matano. Alla Vita in diretta Federica ci resta per un decennio.

Federica ha modo di sviluppare in tv la sua passione per la cucina e prende parte poi a Linea verde e più recentemente a Camper. Ora il grande salto con un programma tutto suo. Sarà infatti lei a succedere a Emma D’Aquino alla conduzione di questa nuova edizione di Ribelli. La rete che ospiterà il programma sarà sempre Rai3 e la cadenza rimarrà sempre settimanale.

Una promozione sul campo dunque quella di Federica De Denaro alla conduzione di questa seconda serie di Ribelli. Vedremo dunque nelle nuove puntate di questa trasmissione le storie di nuovi personaggi. Persone che nella loro vita hanno lasciato un segno grazie appunto al loro talento, alla loro forza e al loro coraggio.

Appuntamento dunque per la seconda serie di Ribelli, con Federica De Denaro in autunno nel pomeriggio di Rai3.