Rete 4 arricchisce l’informazione quotidiana: TG4 Diario del Giorno in onda anche sabato e domenica con Costanza Calabrese

Mediaset prosegue con le grandi manovre di palinsesto, Cologno Monzese vuole farsi trovare pronta su più fronti: dopo gli investimenti fatti sulle produzioni originali a livello cinematografico e televisivo con le implementazioni di Medusa Film e il reparto fiction Mediaset, tocca all’informazione. Mediaset non vuole assolutamente sottovalutare quanto sta accadendo in Italia e nel mondo: la politica internazionale sta cambiando i propri scenari e Cologno Monzese si fa trovare pronto nel racconto informativo della quotidianità con approfondimenti mirati per quanto riguarda la prospettiva estera e le ripercussioni possibili nello Stivale.

Molto attiva, in questo senso, come emittente è Rete4 che si propone in quanto realtà costantemente in espansione anche sul piano di formati rinnovati e talk show ampliati. TvBlog aveva già parlato in esclusiva degli speciali dedicati alle rubriche animali e di finanza, ora l’attenzione si sposta sul racconto dell’attualità e la politica in ogni sua forma. Ci pensa – già da tempo – Diario del Giorno a orientare gli ascoltatori fra quel che accade e quello che, invece, potrebbe succedere sulla scena italiana e internazionale.

Rete4, Diario del Giorno anche nel weekend

La copertura del programma è già prevista dal lunedì al venerdì con ottimi riscontri dal punto di vista dell’Auditel e dei costanti feedback con il pubblico, ma l’azienda ha deciso di investire ulteriormente su questo tipo di progetto. Motivo per cui TG4 Diario del Giorno, oltre alla consueta versione settimanale con Sabrina Scampini, si arricchisce anche dello speciale weekend.

La trasmissione infatti andrà in onda anche nel fine settimana con una conduzione rinnovata: solo per il fine settimana, infatti, subentra Costanza Calabrese al timone di un format rodato ma ancora ricco di stimoli e possibilità. L’appuntamento sarà ogni sabato dalle 15.30 e ogni domenica dalle 14. Una scelta che consolida l’impegno della rete nel proporre un racconto quotidiano dei temi più rilevanti, mantenendo un filo diretto con il pubblico e rafforzando la continuità dell’informazione sette giorni su sette.

Nuova conduzione, più spazio all’informazione

Decisione che rispecchia pienamente quanto affermato da Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa pre natalizia. Il Patron di Mediaset aveva, infatti, affermato che informazione e fiction avrebbero avuto un ulteriore passo in avanti rispetto alle prerogative già espresse nel passato recente.

Lo sviluppo ulteriore è avvenuto già per quanto concerne il comparto sportivo dove, da qualche anno, Mediaset è protagonista tra eventi di tennis e calcio con l’esclusiva dei diritti di trasmissione della Coppa Italia Frecciarossa. Ora anche il giornalismo si adegua alle esigenze televisive espresse dalla contemporaneità grazie all’ampliamento di uno dei format più conosciuti e apprezzati del palinsesto di Cologno Monzese.