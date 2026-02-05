Coppa Italia in TV oggi: Atalanta-Juventus in chiaro e gratis per tutti | Inter in semifinale, il programma delle sfide in TV

Atalanta-Juventus è il secondo quarto di finale in onda questa sera su Italia 1 alle 21, l’Inter già in semifinale dopo il 2-1 sul Torino. Ultime notizie, probabili formazioni e arbitro della partita in programma questa sera

La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale. Questa sera, giovedì 5 febbraio alle ore 21, va in scena il big match tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena di Bergamo, in diretta su Italia 1. Partita secca, senza rivincite. La vincente affronterà in semifinale chi uscirà vittorioso dal confronto tra Bologna e Lazio, in programma martedì prossimo, 11 febbraio.

Ieri sera si è disputato il primo quarto di finale con l’Inter che, nonostante un massiccio turnover, ha superato 2-1 il Torino qualificandosi per le semifinali dove affronterà una tra Napoli e Como (match in programma il 10 febbraio).

Coppa Italia, Inter in semifinale: battuto 2-1 il Torino

È l’Inter la prima semifinalista di Coppa Italia. La squadra di Chivu, schierata con un turnover quasi totale e senza titolari come Dimarco, Akanji, Sommer e Zielinski (nemmeno in panchina), ha battuto 2-1 il Torino in una gara disputata a Monza a causa dell’impegno dello stadio di San Siro per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali.

Protagonista assoluto della serata è stato Kamate, classe 2004, punto di forza dell’Under 23 nerazzurra, schierato titolare sulla fascia destra anche a causa dell’improvvisa indisponibilità di Darmian. Il giovane nerazzurro ha confezionato l’assist per il vantaggio di Bonny al 35′, con un dribbling sulla destra seguito da un cross perfetto per il colpo di testa dell’attaccante. L’esordio di Kamate ha conquistato immediatamente l’affetto dei tifosi interisti per la qualità della sua prestazione.

Nella ripresa Diouf ha raddoppiato al 48′ su assist di Thuram, mentre il Torino ha riaperto la partita al 57′ con Kulenovic, il migliore dei granata, che ha finalizzato un cross di Pedersen trovando la difesa nerazzurra immobile. Inutili e sterili gli attacchi ospiti con l’Inter che si difende con ordine e porta a casa il risultato in attesa di conoscere la sua avversaria in semifinale tra una settimana, in base all’esito di Napoli-Como.

Atalanta-Juventus, New Balance Arena – ore 21.00

Sono passati sette anni dall’ultimo quarto di finale di Coppa Italia disputato dalla Juventus in trasferta: era il gennaio 2019 quando i bianconeri persero 3-0 proprio sul campo dell’Atalanta di Gasperini. Questa sera il confronto si ripete con la squadra di Spalletti che, per via del peggior piazzamento rispetto ai nerazzurri nella passata stagione, scende in campo alla New Balance Arena.

L’Atalanta di Palladino arriva da un momento altalenante: una sola vittoria nelle ultime cinque gare (il 4-0 al Parma del 25 gennaio) e il pareggio 0-0 sul campo del Como nel weekend, partita disputata in inferiorità numerica per oltre 80 minuti. I bergamaschi occupano la settima posizione in campionato con 36 punti.

La Juventus invece vive un ottimo momento di forma: dopo il ko di Cagliari, ha ottenuto due vittorie consecutive contro Napoli (3-0) e Parma (4-1), pareggiando nel mezzo 0-0 sul campo del Monaco in Champions League. I bianconeri sono quarti in Serie A.

Probabili formazioni

Buone notizie per Spalletti: Yildiz è recuperato dopo il lieve problema all’adduttore accusato a Parma, ma partirà dalla panchina. Al suo posto McKennie, con Miretti trequartista centrale. In attacco David favorito su Openda. Per l’Atalanta, Raspadori parte titolare nel trio offensivo con Scamacca prima punta (in ballottaggio con Krstovic).

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1) – Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceição, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

Arbitro

Dirigerà l’incontro Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Zingarelli. Quarto uomo Feliciani. Al VAR Abisso, assistito all’AVAR da Camplone.

Dove vederla in TV e in streaming

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su **Italia 1** (canale 6 del digitale terrestre, 106 via Sky) giovedì 5 febbraio alle ore 21:00.

Diretta streaming disponibile sul sito di Sport Mediaset, su Mediaset Infinity e tramite l’app di quest’ultimo.

Coppa Italia, risultati e calendario

Inter-Torino 2-1 Bonny 35′, Diouf 48′, Kulenovic 57’

Giovedì 5 febbraio, ore 21.00 – Atalanta-Juventus

Martedì 10 febbraio, ore 21.00 – Napoli-Como

Mercoledì 11 febbraio, ore 21.00 – Bologna-Lazio