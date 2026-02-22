Elisa Triani in esclusiva a TvBlog: “Con TG4 Medicina Vet parola agli esperti per curare gli animali al meglio”

Gli animali domestici sono una costante nella vita di molti, sempre più persone amano avere la compagnia di un amico a quattro zampe o un particolare compagno di vita che sia di conforto e supporto nei momenti difficili della giornata e in quelli gioiosi. Prendersi cura di un animale, tuttavia, è fondamentale tanto quanto amarlo e sostenerlo ogni giorno.

Occorre dunque sapere da dove cominciare e che tipo di passi compiere al momento opportuno: quando un animale sta vivendo un momento delicato per la propria salute come comportarsi e a chi rivolgersi diventano le domande più gettonate. Le risposte, ormai, si trovano ovunque ma in televisione mancava un contenitore dedicato a questo tipo di argomentazioni. A colmare il “vuoto” di palinsesto ci ha pensato Rete4 con Medicina Vet: un programma dedicato alla cura veterinaria che sarà all’interno del TG4 delle 12.00.

TG4 Medicina Vet, una finestra sulla cura animale

La rubrica nasce dall’idea di Andrea Pucci, Direttore di TGCom24, che ha notato quanto mancasse un approfondimento sulla veterinaria nella striscia quotidiana di informazione. Quindi, dal prossimo 23 febbraio 2026, ci sarà questo spazio condotto da Elisa Triani che aveva già affrontato ambiti medici, ma dedicati in prevalenza alla persona.

Stavolta l’accento è posto sulla cura degli animali, ma la scrupolosità e l’attenzione del dibattito giornalistico fra curiosità e approfondimento non cambia. La giornalista ha voluto raccontare in esclusiva a TvBlog i temi principali di una puntata tipo, anche per preparare il pubblico a questo nuovo contenitore. L’obiettivo è rendere la cura degli animali domestici un argomento fruibile a tutti.

Elisa Triani alla conduzione

Come nasce l’idea di questa nuova rubrica che vedremo?

“L’idea è sicuramente del Direttore Andrea Pucci, l’idea è sua. Così come una sua idea è stata, nel recente passato, affidarmi la rubrica di TG4 Medicina. Ora, a questo contenitore che va già in onda il mercoledì e il sabato da circa 3 anni, si aggiunge Medicina Vet in cui si parlerà appunto di veterinaria. Tutte le attenzioni, le accortezze e le curiosità che riguardano gli animali domestici”.

Ci porti dentro una puntata tipo: cosa dobbiamo aspettarci televisivamente?

“Sicuramente è una rubrica che non esiste a oggi nel panorama televisivo. Sono state fatte tante trasmissioni a tema animale finora, ma nessuna di queste permetteva di essere a tu per tu con gli esperti e i veterinari. Cosa che noi faremo di puntata in puntata, il ruolo dell’esperto che parla, dà consigli sulle varie tematiche, è fondamentale. In ogni puntata noi affronteremo un argomento diverso, ma anche un animale diverso. Cambieremo di volta in volta. Quindi spaziamo dai più comuni animali domestici, come cane e gatto, fino ad arrivare ai rettili. Al coniglio, oppure alla mucca e al cavallo. Cercheremo di toccare le tematiche di tutti quelli che sono gli animali in circolazione”.

Il mondo animale e le sue peculiarità

In base a cosa scegliete l’animale di cui parlare?

“Gli altri vengono selezionati da me dopo essermi iniziata a documentare sulla veterinaria, avendo avuto l’incarico di occuparmi di questa rubrica ho cominciato a conoscere da vicino tutto quel che ruota attorno alla cura del mondo animale. Anche sulla base di curiosità e caratteristiche specifiche. Ogni animale ha le sue curiosità e alcune peculiarità da conoscere e riconoscere. Ci sono animali come la capra, la pecora ma anche il maiale. Questi stanno diventando sempre più animali da affezione: non sono semplicemente presenti nelle fattorie o negli allevamenti, c’è anche chi se li mette in casa. Come comportarsi in tal caso? Cercheremo di affrontare anche tutto questo, con il parere degli esperti tra attenzione alle possibili malattie pensando anche a quali potrebbero essere le procedure da seguire per assicurare una cura capillare. Cosa gli fa bene e cosa, invece, potrebbe danneggiarli. Quali sono ad esempio le malattie che potrebbero trasmettere all’uomo? Dietro ogni animale ci sono tante sfaccettature, noi cerchiamo di riconoscerle tutte”.

Costi e curiosità

Lei non ha animali in casa?

“No, questa potrebbe essere una pecca per chi si occupa di una rubrica veterinaria (ride ndr). Tuttavia credo che gli animali abbiano bisogno di uno spazio adeguato e di tempo per prendersi cura di loro. Io con il lavoro che faccio non sempre riuscirei a essere presente per dar loro il massimo delle attenzioni. Lavorare a questa rubrica, però, mi sta facendo scoprire aspetti che non conoscevo e traduce proprio il senso del programma. Far capire a tutti che prendersi cura di un animale domestico, nel modo giusto e senza rischi, è possibile”.

Il concetto di cura torna molto spesso: accudire un animale domestico è particolarmente difficile anche se necessario, si parlerà anche delle spese che comporta prendersi cura di un animale?

“Certo, anche perchè ho scoperto che tutto ciò che ruota attorno al mondo animale in ambito sanitario – dal punto di vista economico – ha delle spese non indifferenti, si parla anche di cifre molto elevate in taluni casi. Noi cercheremo di far capire quale percorso seguire e soprattutto a chi affidarsi senza rischi. Ci sono molte cliniche private, già questo fa la differenza perchè il privato ha un costo diverso, ma esistono anche strutture più alla portata di chi ha un reddito medio. Cercheremo di dare tutte le dritte possibili in tal senso, affronteremo anche questo tema molto importante: dalle spese per vaccinare un animale fino a possibili interventi chirurgici. In maniera semplice, utile e chiara”.

Attenzione alle truffe

Questo tema ne chiama subito un altro: quello delle truffe in ambito veterinario…

“Assolutamente, c’è tanta speculazione talvolta. Questa è l’importanza, la bellezza e anche la forza di una rubrica simile. Dotarsi della parola di esperti del settore che possano mettere anche in guardia i telespettatori da possibili ed eventuali rischi o raggiri. Veterinari che danno consigli corretti, perchè molte volte ci si lascia trasportare da luoghi comuni o fake news. Errare è umano anche quando si tratta di curare gli animali, ecco perché è importante affidarsi a persone esperte e professionali. Il linguaggio sarà sempre accessibile e alla portata di chiunque”.

Medicina Vet è una rubrica all’interno del TG: come vi comporterete rispetto ai feedback con il pubblico, c’è un modo per parlare con la redazione e proporre argomenti o più semplicemente chiedere delucidazioni?

“Essendo una rubrica all’interno di un TG, non abbiamo possibilità di avere uno scambio istantaneo con chi vuole chiedere cose da casa. Abbiamo però una mail redazionale, personalmente ne ricevo moltissime, con richieste specifiche. Anche su argomenti che non conoscevo. La parola del pubblico è fondamentale perchè attraverso questo scambio, via mail, si possono trovare argomentazioni da affrontare con altrettanti esperti qualificati. Ho avuto preziosi riscontri che spero possano arrivare anche in questa nuova occasione. Noi non ci dimentichiamo di informare, chiunque vuole può scriverci alle mail aziendali”.

Una nuova rete di contatti

Quali sono le maggiori criticità che ha riscontrato nell’organizzare puntate interamente dedicate agli animali?

“Cambia l’organizzazione, perchè la rubrica nasce da un’intuizione del Direttore. Lui è la mente, io sono il braccio. Come tale ho dovuto muovermi per prendere contatti e informarmi attraverso canali diversi rispetto a quelli che avevo prima. Tutti appartenenti alla medicina “tradizionale”. Ora ho dovuto, invece, battere altri sentieri trovando comunque professionisti disposti a parlare e fornire il proprio contributo su diverse tematiche. Anche piuttosto impegnative. C’è molto da dire e mettere su ogni volta un approfondimento dedicato sicuramente è una grande sfida professionale”.

Il contributo di esperti

Cosa vedremo nella prima puntata (senza spoiler eccessivi)?

“La prima puntata sarà quella di apertura e affronteremo in generale l’importanza della figura del veterinario. Far capire proprio il contributo che gli esperti possono fornire al cospetto di un animale, poi andando avanti si parlerà davvero di tutto: dalla cura dei rettili agli interventi, sempre più numerosi, sulle tartarughe da terra. Ho scoperto anche io cose interessantissime. Ci saranno tantissime curiosità anche piuttosto divertenti oltre che inedite. Iniziamo con tanti tipi di suggestioni e approfondimenti per poi andare ulteriormente nel dettaglio appuntamento dopo appuntamento”.

In chiusura, una nota di colore: non ha animali in casa, fare questa rubrica l’ha portata a cambiare idea?

“Intanto comincio, poi magari strada facendo mi apro uno zoo (ride ndr)”.