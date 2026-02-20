Rete4, nuova rubrica all’interno del TG: nasce TG4 Medicina Vet, con Elisa Triani alla conduzione

Mediaset si impegna per la collettività e per il sociale: numerose sono, nel corso della stagione, le campagne dedicate all’attenzione per la collettività e la comunità. Cologno Monzese guarda al futuro senza dimenticare le priorità sul piano etico, morale e civile. Dalle feste comandate alle campagne contro il bullismo e la violenza di genere. Attenzione, poi, anche alla quotidianità con finestre dedicate all’economia politica e alla gestione finanziaria, non solo: grande lustro hanno anche gli amici a quattro zampe e gli animali di ogni genere e razza.

Mediaset dà spazio all’inclusione sociale anche quando si tratta di badare e migliorare la vita ai propri cuccioli. Con questo spirito, all’interno del TG4, nasce una nuova rubrica dedicata dal titolo evocativo: Medicina Vet, una vera e propria finestra sul mondo degli animali con particolare attenzione alle nuove tendenze in fatto di cura e salvaguardia della salute animale. Conduce Elisa Triani. Questa nuova “appendice” della striscia informativa parte dal 23 febbraio 2026.

TG4 Medicina Vet con Elisa Triani

La rubrica ospiterà medici veterinari ed esperti del settore che, con un linguaggio chiaro e accessibile, affronteranno temi di grande utilità pratica: prevenzione, alimentazione, comportamento, patologie più comuni, cure innovative e consigli per migliorare la qualità di vita degli animali domestici.

Non mancheranno approfondimenti su animali esotici e nuove scoperte scientifiche. Appuntamento alle ore 12.00 con quello che si presenta come uno spazio informativo ulteriore, ma potrebbe presto diventare occasione di confronto. Anche grazie alla presenza di ospiti importanti. Nella prima puntata ci sarà Federico Massari: specialista europeo in Chirurgia piccoli animali, Clinica veterinaria Nervianese Milano.

Uno spazio necessario

Mediaset dunque arricchisce il proprio mosaico di rubriche e finestre informative dedicate, costruendo un’ampia rosa di scelte per settorializzare diversi tipi di informazione: un apprendimento necessario per alimentare aspetti complementari ma fondamentali nella vita di tutti i giorni. La cura di un animale, nello specifico, non può permettersi approssimazione. La parola degli esperti potrà rendere famiglie più sicure e cuccioli più sereni.