TG4 Cash, Marco Onnembo porta l’economia sul piccolo schermo: “Cerchiamo di essere dalla parte dei consumatori, un aiuto semplice ma efficace”

TG4 Cash, la nuova rubrica economica del TG4 condotta da Marco Onnembo, porta in TV un’economia “di servizio” semplice e utile per i consumatori, spiegando diritti, truffe online e scelte quotidiane in modo chiaro e accessibile. In onda la domenica, punta a rendere l’economia alla portata di tutti.

Parlare di economia in televisione non è più un tabù. Inizialmente ci si è chiesti come rendere fruibile un argomento così importante e complesso. Tra il pubblico italiano in pochi sono esperti di finanza, ma tutti sono chiamati a compiere delle scelte economiche ben precise che orientano le loro giornate in un senso o nell’altro.

La bussola televisiva, in questo mare magnum economico – fra promemoria, pagamenti e scadenze –, si chiama TG4 Cash. La nuova rubrica economica del Tg di Rete 4 che mette in comunicazione i consumatori con il mondo reale. Un’esistenza che va sempre più veloce, tale frenesia si traduce in nozioni da sapere, diritti da acquisire, opportunità da conoscere. Non tutti riescono a stare al passo, quindi Marco Onnembo – giornalista Mediaset – mette insieme le principali novità in ambito economico-burocratico al servizio dei consumatori.

Spiega, perchè non è mai troppo tardi per conoscerli, i margini di manovra che gli italiani hanno di fronte alle novità economiche e burocratiche di tutti i giorni. La striscia va in onda la domenica, in coda all’edizione delle 11.55, con un argomento specifico ogni settimana e tutte le suggestioni e curiosità che si porta dietro.

TG4 Cash, l’economia di servizio sul piccolo schermo

I feedback del pubblico, dallo scorso 21 settembre, inizio di questa nuova avventura televisiva, sono ottimi. Onnembo è pronto spigare nel dettaglio l’economia di servizio sul piccolo schermo. Al punto che si è raccontato, in esclusiva, ai microfoni di TvBlog. Come nasce una puntata di TG4 Cash, di cosa si nutre e quali sono le prospettive per una rubrica in espansione che vuole tutelare il consumatore dalle insidie che possono celarsi dietro ad alcune dinamiche di marketing e non solo.

TG4 Cash nasce per riuscire a parlare a tutti di economia: quanto è importante un argomento del genere nella vita quotidiana degli italiani?

Direi che è molto importante, perché ogni giorno l’economia entra nella nostra vita ma da una prospettiva semplice. Si parla di un’economia che riguarda la nostra vita di tutti i giorni. Cerchiamo di dare informazioni utili per aiutare chi ci ascolta – chi ci vede in tv, i consumatori – a fare scelte consapevoli e anche sapere che esistono dei diritti che abbiamo tutti legati alle nostre scelte, ai consumi, alle spese. Ci sono, volendo, molti esempi da poter fare: dal risarcimento economico se perdi il bagaglio in aereo, passando per il ritardo del treno che garantisce un risarcimento e indennizzo economico, spieghiamo come farlo. Hai un cane di grosse dimensioni: lo sai che lo puoi portare in aereo con te? Noi spieghiamo queste cose e molte altre. Facciamo un’economia di servizio per il pubblico a casa in modo da orientarlo al meglio nelle scelte della quotidianità.

Dal punto di vista del palinsesto: voi andate in onda la domenica, un giorno un po’ particolare dove gli italiani tirano le somme prima di iniziare un’altra settimana, come si coniuga il concetto di informazione a quello di intrattenimento televisivo (come rendete un argomento complesso come quello economico fruibile a tutti)?

La scelta della domenica non è casuale, perchè la vera sfida non è parlare di economia ma parlare di temi della economia quotidiana – chiamiamola così – un’economia di tutti i giorni, delle scelte di consumo degli italiani, in un momento in cui le persone si rilassano e sono più orientate a capire quello che le aspetta. Dalla signora che guarda la televisione sul divano, al padre che vuole capire qualcosa in più del mondo che lo circonda. Cerchiamo di spiegare loro l’economia in parole semplici: cercare di tradurre concetti complessi in parole alla portata di tutti.

Dalle truffe online ai diritti del consumatore: gli argomenti trattati

Quali sono – se avete avuto già dei feedback dal pubblico – gli argomenti più gettonati?

Stiamo ricevendo moltissime segnalazioni, vanno tutte nella direzione dell’economia di servizio. Anche temi non strettamente economici, ad esempio: come difendersi dalle truffe online, cosa scegliere tra acquisto o noleggio di una vettura e perchè, oppure tutte quelle sfumature riguardanti l’economia domestica. Arrivano molte richieste da questo punto di vista, ma devo dire tantissime hanno in comune il tema del digitale. Dalle truffe online, alle email che hackerano il sistema, fino al più comune phishing.

Come è nata l’idea di una rubrica simile?

Il merito è del Direttore di NewsMediaset, Andrea Pucci, che ha voluto provare a raccogliere la sfida di portare i diritti del consumatore e la politica economica in televisione.

Arrivano molte segnalazioni: come orientate tutto questo materiale sul piano della scrittura della scaletta?

Ottima domanda (ride ndr), semplicemente ci confrontiamo con il Direttore. Cerchiamo di capire un po’ quello che interessa le persone comuni seguendo il calendario, ad esempio questo è un momento legato alla dichiarazione dei redditi e non solo, quindi andiamo in quella direzione. Oppure le cartelle esattoriali, come il tema della rottamazione, e così via. Seguiamo anche un poco il dibattito che c’è all’interno delle Associazioni dei Consumatori, l’assicurazione sul mutuo, per esempio. Il tema di domenica prossima sarà proprio questo. Si tratta di scegliere quei servizi connessi all’attualità.

Economia dell’inclusione, uno spunto da coltivare

Domanda personale: ha parlato molto di truffe online e digitali, ma le è mai capitato di trovarsi in situazioni simili oppure è immune a questo tipo di dinamiche trattandole settimanalmente?

No, assolutamente, anche io come tutte le persone che ci seguono ho difficoltà quotidiane (ride ndr). Per esempio, lo accennavo prima, il telemarketing selvaggio è qualcosa che riguarda anche me. Ci sono queste telefonate, alcune vere mentre altri sono tentativi di truffa, e bisogna imparare a distinguerle. Quell’aspetto lo soffro moltissimo, anche io ho rischiato di essere vittima di certe dinamiche in un paio di occasioni: mail che sembravano vere, ma non lo erano. Un tema a cui io sono molto sensibile e ne parleremo nelle prossime settimane.

Avete in programma di parlare anche dell’economia dell’inclusione? Tutto quel mercato, fra tariffe e nuove nomenclature, dedicato alle persone con disabilità e più fragili…

Assolutamente. È un argomento molto importante che va affrontato con la giusta capacità di analisi partendo da nozioni specifiche che possono diventare alla portata di tutti. Sicuramente ci confronteremo con il Direttore per tirare fuori una puntata sul tema. Grazie per la segnalazione e per la chiacchierata. Appuntamento a domenica con TG4 Cash, insieme a noi ci sarà Davide Piccioli, commercialista ed esperto di consumi.