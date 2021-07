Nel giorno dei funerali, Rai 1 sceglie di omaggiare Raffaella Carrà con una puntata speciale di Techetechetè in onda dalle 20.30 alle 22.00 di questa sera, venerdì 9 luglio. Una puntata inedita, realizzata proprio per ricordare la Carrà nel giorno delle esequie svoltesi nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli e trasmesse in diretta su Rai 1.

Proprio l’ammiraglia Rai aveva iniziato la programmazione speciale in memoria della Carrà con la replica di un Techetechetè d’archivio, risultata perfetta anche per l’omaggio, con quella saluto finale che all’indomani della sua scomparsa sa di struggente. Peccato che poi un problema di emissione nella replica della prima puntata di Carràmba! Che sorpresa abbia spezzato quell’emozione: ma la Carrà è stata capace, anche in quel caso, di riannodare l’emozione con quella prima puntata di un format che 26 anni dopo si è dimostrato inossidabile e perfettamente confezionato.

Da lunedì a venerdì, una settimana nel ricordo della Carrà, che miete successi anche ora che non c’è più, visto che ha battuto la replica del pur amatissimo DOC – Nelle tue mani, con Luca Argentero su Rai 1 con la sua intervista a Fiorello nella prima puntata di A raccontare comincia tu andata in onda su Rai 3. A dimostrare che la più amata degli italiani resta lei.

E a proposito di A raccontare comincia tu, tra gli autori di quella chicca c’era Salvo Guercio ed è proprio lui, col suo affetto per la Carrà, a firmare questa puntata speciale di Techetechetè che non può che essere un atto d’amore. Al centro di questo omaggio non solo i momenti di intrattenimento più amati dalla stessa Carrà, ma soprattutto i suoi incredibili trionfi internazionali, con qualche elemento inedito dai palcoscenici di tutto il mondo. Non mancheranno certo i capisaldi: si inizia dal debutto televisivo in Io, Agata e tu del 1970, si va alla straordinaria Canzonissima con Corrado, quindi Ma che sera (che possiamo trovare anche su RaiPlay), Fantastico e tutta la sua incredibile, camaleontica, sempre misurata, ma appassionata carriera.