Nel giorno della scomparsa di Raffaella Carrà, Rai 1 ha annunciato un cambio di palinsesto per omaggiare la regina della tv italiana: al posto della programmazione prevista, l’ammiraglia Rai ha messo in palinsesto per la serata del 5 luglio 2021 uno speciale Techetechetè intitolato Grazie Raffaella! e alle 21.30 la replica della prima puntata di Carràmba che sorpresa, andata in onda nel 1995.

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE Rai1

In ricordo di Raffaella Carrà, la programmazione di oggi 5 luglio sarà la seguente: – 20:30 Techetechetè – Tutti pazzi per Raffaella

Un omaggio che avrebbe visto il suo amato Carràmba tornare nella prima serata di Rai 1, nonostante i vari no ricevuti negli anni a un suo ritorno stabile in palinsesto. Eppure, terminata la bella puntata di Techetechetè in memoria di Raffaella, su Rai 1 è partito prima un rullo d’emergenza fatti di promo e poi un’altra puntata di Techetechetè ma non a tema Carrà.

Evidenti problemi tecnici, quindi, si sono frapposti tra l’annunciato omaggio e la sua effettiva messa in onda. Cosa sia successo non è chiaro. Che si siano resi conto forse un po’ tardi che la prima puntata di Carràmba che sorpresa non era disponibile? O c’entra il formato di trasmissione, all’epoca un 4:3 che ha bisogno di qualche aggiustamento per andare in onda in 16:9? Optiamo per la seconda, visti i risultati della messa in onda…

Comunque sia un vero peccato. Ed è l’ennesima occasione persa per mamma Rai, che non ci fa – comunque sia – una splendida figura.

La puntata di Carràmba che Sorpresa inizia, infatti, alle 21.55, quando quasi si erano perse le speranze (e Temptation Island intanto ringrazia). Inutile aggiungere che è ovviamente tagliata (male) per entrare in maschera. Un ‘crop’ che intristisce e scatena reazioni sui social, inevitabilmente. La domanda è inevitabile: perché si ha tanta paura delle bande laterali? Meglio tagliare la testa ai protagonisti?

Magari fare le cose con calma, senza fretta, ma con quella precisione e quella professionalità di cui la Carrà è stata maestra sarebbe stato meglio. Banale, certo. Ma almeno rispettoso. Intanto la Carrà ci ricorda cosa sia l’immortalità: 26 anni dopo la prima puntata di Carràmba è perfetta, per contenuti e ritmo.

(L’inizio con Luke Perry, però, è un altro tuffo al cuore).