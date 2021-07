La morte di Raffaella Carrà a 78 anni sconvolge tutti, sconvolge la tv e modifica i palinsesti delle reti televisive a partire dalla sua casa, la Rai.

La notizia è stata data alle 16:45 dal Tg1 di metà pomeriggio, tra la prima e la seconda parte di Estate in diretta. La trasmissione condotta da Gianluca Semprini e Roberta Capua attorno alle 17 ha ripreso la linea rivoluzionando la scaletta. Intervengono i colleghi, gli amici e i grandi nomi dello spettacolo che man mano si stanno susseguendo con interventi telefonici per ricordare la figura che è stata per l’arte e lo spettacolo. Da Cristiano Malgioglio ad Enzo Paolo Turchi, Simona Ventura, Maurizio Costanzo, Nancy Brilli e tanti altri. Un coro unico nell’omaggio ad una delle più grandi artiste che il piccolo schermo ci ha regalato.

Dopo la puntata di Techetechetè (dedicata a Raffaella) in onda questa sera alle 20:30 su Rai 1, la rete diretta da Stefano Coletta trasmetterà la prima puntata di Carramba! che sorpresa del 21 dicembre 1995. In terza serata, attorno all’1:25 Testimoni e protagonisti: Raffaella Carrà (in ricordo).

Su Rai 2 Tg2 Post sarà interamente dedicato a Raffaella. Blob, su Rai 3, ha trasmesso una puntata integrale con vari momenti della sua carriera. Alle 23:55 sulla stessa rete sarò riproposta la puntata di A raccontare comincia tu in cui venne intervistata Luciana Littizzetto, quella trasmissione ha segnato l’ultima conduzione ufficiale di Raffaella in tv.

Spazio in tutti i telegiornali nazionali, giornali radio in diversi tg regionali. L’omaggio prosegue a Tg2 Italia Estate domani, 6 luglio, alle 10.10.

Su Rai storia (canale 54) domani alle 12 andrà in onda la puntata di Ieri e oggi del 18 maggio 1976 condotta da Mike Bongiorno. In studio Raffaella è protagonista insieme a Paolo Villaggio. Sempre su Rai Storia domani alle 17 sarà trasmessa una puntata di Buonasera Raffaella, show del 1985 di Rai 1.

Rai Movie (canale 24) domani, 6 luglio, alle 14 manderà in onda il film I compagni, film di Mario Monicelli in cui rivedremo Raffaella. Rai Premium (canale 25) trasmetterà la fiction Mamma per caso alle 15:10.

Rai Play ha aggiornato la sua apertura riservando uno speciale omaggio a Raffaella Carrà partendo dall’intervista rilasciata a Che tempo che fa nell’edizione 2018/19 su Rai 1, a seguire altri video tra cui lo storico Tuca tuca con Alberto Sordi a Canzonissima, Prisencolinensinainciusol da Milleluci ed altri contenuti storici che raccontano la sua vita professionale.

Raffaella Carrà, il ricordo in radio

Impegno anche da parte di Rai Radio che ha dato notizia della scomparsa di Raffaella sin dai primi minuti su Rai Radio 1 a In vivavoce con Daniela Mecenate e Claudio de Tommasi per proseguire con Italia sotto inchiesta e Zapping. Il ricordo proseguirà anche domani. Pierluigi Diaco nel suo Ti sento su Rai Radio 2 ha celebrato la showgirl con uno speciale compreso di una selezione musicale ad hoc. Rai Radio 3 ha ripercorso il rapporto tra Raffaella e il cinema in Hollywood party.

Radio Techeté ricorderà l’artista scomparsa con due documenti sonori, che andranno in onda martedì 6 luglio alle 11 e alle 15.

Il primo è un montaggio di alcune sue partecipazioni a Gran Varietà, show della domenica di cui è stata ospite fissa e anche presentatrice. Sarà possibile ascoltarla da sola, con Cochi e Renato e intenta a duettare con Johnny Dorelli. Il secondo documento invece è tratto dal programma notturno, a cura di Gianni Bisiach, La Telefonata. Un’intervista del 1984 in cui Raffaella mostra tutta la sua autorevolezza e la grinta di donna e di grande professionista del mondo dello spettacolo.

Raffaella Carrà – il ricordo sulle reti Mediaset

Per quanto concerne la prima serata di Canale 5, la puntata di Temptation Island non salterà, bensì andrà regolarmente in onda. Subito dopo la fine del programma sarà trasmesso uno speciale del Tg5 in cui verrà ricordata l’incredibile storia di Raffaella Carrà: i successi, dal cinema alla tv, le sue canzoni e il suo stile. Una protagonista dello spettacolo, amata dal pubblico, che la regina della televisione italiana amava e rispettava.