C’è un qualcosa di paradossale, nel vedere in questi giorni il promo di un film-tv che Rai 1 manderà in onda a ridosso della stagione tv autunnale. Perché il film-tv in questione, ovvero Quiz, racconta la storia veramente accaduta negli studi di uno dei programmi tv più famosi della… concorrenza.

Quiz, presentata nel promo Rai (che potete vedere qui sotto) come “film evento” e che salvo cambiamenti andrà in onda in prima tv lunedì 5 settembre 2022, è in realtà una miniserie inglese in tre episodi, andata in onda dal 13 al 15 aprile 2020 su Itv e da noi pubblicata in streaming nel marzo 2021 su Timvision (che ora non l’ha più in catalogo). Al centro della vicenda, una presunta truffa avvenuta durante la versione britannica di Chi vuol essere milionario, storico quiz in Italia trasmesso con successo da Canale 5.

Diretta da Stephen Frears, la miniserie/film evento (Raiuno la manderà in onda in un’unica serata: da qui la definizione di film e non di miniserie) racconta uno degli episodi più incredibili della tv britannica, la cui eco fu minore rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare per il semplice fatto che avvenne quasi in contemporanea con l’attentato alle Torri Gemelle del 2001, evento che eclissò per settimane qualsiasi altra notizia.

Eppure, quanto avvenne negli studi inglesi di Who Wants to be Millionaire? diventò un caso, uno scandalo da cui furono generati un’opera teatrale di James Graham ed un libro, “Bad Show: the Quiz, the Cough, the Millionaire Major”, di Bob Woffiden e James Plaskett. Ed, infine, una miniserie.

Serie Tv Quiz, su Timvision ecco la storia dello scandalo al Milionario inglese: un dramma metatelevisivo in tre atti La storia racconta di come il Maggiore Charles Ingram (Matthew Macfadyen) riesca ad arrivare alla domanda dal valore più alto nel programma e portarsi a casa un milione di sterline. Un personaggio, Ingram, che durante le prime domande si era mostrato molto insicuro e goffo, tanto da essere preso in giro dal conduttore Chris Tarrant (Michael Sheen); un atteggiamento che cambia nella puntata successiva, in cui le sue risposte si fanno più sicure e, soprattutto vincenti.

Un cambiamento che non convince la produzione del programma, che inizia a domandarsi se Charles possa avere in qualche modo barato. Il fatto che prima di lui al quiz avessero partecipato sia la moglie Diana Ingram (Sian Clifford) che suo cognato Adrian (Trystan Gravelle), entrambi appassionati di quiz tv ed esperti di strategie in merito, alimenta i dubbi. Ma, soprattutto, a far scoppiare lo scandalo sono dei colpi di tosse che si sentono durante i ragionamenti di Ingram e che, secondo l’accusa, lo avrebbero indirizzato a dare le risposte esatte.

Dicevamo, sa un po’ di paradossale seguire questo racconto su una rete Rai. Il Milionario fa parte della storia di Mediaset e di Canale 5: Quiz racconta la vicenda partendo dalla nascita del format del programma, nel 1998, non soffermandosi quindi sulla truffa ma -con un’operazione metatelevisiva- mostrandoci come nasce uno dei programmi tv più famosi degli anni Duemila della tv commerciale. Il tutto, però, sulla tv di Stato.

Eppure, è andata così: Raiuno si è accaparrato i diritti per la messa in onda in chiaro di Quiz, e ci ritroveremo a rivedere lo studio del Milionario, le sue grafiche e le sue musiche sulle rete diretta concorrente di quella che li ha sempre trasmessi.

Le foto di Quiz, la miniserie sulla scandalo al Milionario inglese su Timvision Singolarità del mondo della tv: ovviamente, non c'era nessuna regola scritta che imponesse che Quiz dovesse per forza andare in onda su Canale 5, ma quando lo vedremo su Raiuno non potremo non pensare a Canale 5 ed a come si sarebbe comportata Mediaset di fronte ad un caso simile.

Uno speciale per celebrare la storia del Milionario e le sue curiosità condotto ovviamente da Gerry Scotti avrebbe potuto regalare a Canale 5 quella che sì, si sarebbe davvero potuta definire “serata evento”. Ecco perché vedere Quiz su Raiuno ha un po’ il sapore dell’occasione sprecata per Canale 5.