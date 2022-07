TimVision presenta un’estate di serie tv tra titoli già in catalogo e un’attenzione alle novità inedite in Italia, giusto per non lasciare sguarnito il catalogo e abbandonarlo ai fan del calcio che aspettano il ritorno della Serie A su DAZN. Se The Handmaid’s Tale è attesa a settembre con la quinta stagione in contemporanea (o quasi) rispetto agli USA, il catalogo di TimVision si arricchisce nelle prossime settimane di nuovi titoli, con un occhio sempre attento anche ai più piccoli.

TimVision Luglio e Agosto 2022 le ultime novità

A sorpresa a fine giugno è arrivata in catalogo su TimVision la miniserie di HBO Max Station Eleven, creata da Patrick Somerville (The Leftovers, Maniac) è una saga post apocalittica che racconta le storie dei sopravvissuti a una devastante pandemia influenzale mentre tentano di ricostruire la civiltà. Mackenzie Davis, Gael Garcia Bernal, Enrico Colantoni, Himesh Patel e Daniel Zovatto i nomi più riconoscibili nel cast della serie.

E restando in temi di nomi riconoscibili, dal 14 luglio su TimVision arrivano le 2 stagioni inedite di For Life con tra i protagonisti Rege-Jean Page prima di diventare famoso e conquistare uomini e donne di tutto il mondo con il ruolo del Duca nella prima stagione di Bridgerton. Nel cast di questo legal drama prodotto da Shonda Rhimes anche Hope Davis, Britt Robertson e Jasmin Savoy Brown vista anche in The Leftovers e recentemente in Yellowjackets. For the People era un tentativo (non riuscito la serie è stata cancellata dopo 2 stagioni) di portare dinamiche alla Grey’s Anatomy nelle aule di tribunale, tra casi seguiti da avvocati di difesa e da procuratori mischiati con le loro storie personali.

Le serie tv per i più piccoli

I più piccoli durante i mesi estivi potranno divertirsi con le avventure della quarta stagione di Pocoyo, ma anche con Il Mago Pancione una serie animata giapponese di fine anni 60 che racconta le storie di un genio e della sua famiglia. Avventure estive per Peppa Pig in una serie dedicata proprio alle vacanze in cui la maialina è in spiaggia dove ama giocare e fare nuove amicizie, insieme a Mamma Pig, Papà Pig e il fratellino George. Duggee è invece un cagnolone dal cuore d’oro, capo del club dei Lupetti cui propone ogni giorno giochi e attività per farli divertire e imparare sempre cose nuove.

TimVision Luglio e Agosto 2022 il catalogo

Tra titoli inediti, altri in esclusiva e interessanti operazioni da catalogo, TimVision ha un buon numero di titoli capaci di rendere la piattaforma più accattivante di quello che si possa pensare. A titoli come tutta la saga di Doctor Who, The Good Place, Killing Eve, The Good Wife e il suo spinoff The Good Fight, Bates Motel, The Shield, a luglio si aggiungono due perle inglesi degli ultimi decenni come Sherlock e Luther (quest’ultima in esclusiva non essendo per il momento su altre piattaforme.

Sherlock forse non ha bisogno di presentazioni. Una rilettura cult del mito di Sherlock Holmes con stagioni con pochi episodi, creata da Steven Moffat e capace di lanciare definitivamente le carriere di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Luther ha invece fatto scoprire Idris Elba, al centro la storia di un poliziotto poco ortodosso e delle sue indagini sempre al limite. Per gli amanti del crime soprattutto le prime stagioni sono imperdibili.

TimVision come vedere la piattaforma

TimVision è una piattaforma di video streaming on demand in abbonamento, attivabile sia dei clienti TIM che in modo indipendente anche senza avere una linea fissa o mobile con l’operatore di telefonia. La sola TimVision con incluso Discovery+ ed Eurosport ha un costo di 6.99€ al mese attivabile direttamente sul sito una volta effettuata la registrazione. Ma la piattaforma è anche un Hub di raccolta di contenuti di altri operatori tra cui DAZN e Infinity+ che porta il calcio sul TimVision Box, ma anche Disney+ e Netflix possono essere attivati con TimVision.