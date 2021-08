Quelli che è il nuovo titolo che assume Quelli che il calcio, storico programma legato alle partite della Serie A, che dal prossimo autunno passa dalla domenica pomeriggio di Rai 2 alla prima serata del lunedì, sempre sulla medesima rete. La regia del programma è stata curata nell’ultima edizione da Fabrizio Guttuso Alaimo, già regista dell’edizione 2019/2020, e da Fania De Risi.

Quelli che: quando va in onda

Con il cambiamento di titolo – Quelli che è un titolo, fra l’altro, adottato, con tre puntini di sospensione finali, anche nella stagione 2012/2013 da Victoria Cabello – il programma si sposta dalla storica collocazione della domenica pomeriggio, dove è nato nel 1993 su Rai 3 con Fabio Fazio, passando al lunedì in prima serata.

Quelli che: quando inizia

Il programma di intrattenimento, che dovrebbe mantenere il calcio come pretesto su cui costruire lo spettacolo, esordirà nella nuova veste di prima serata lunedì 20 settembre.

Quelli che: conduttori

Alla conduzione del programma sono confermati Luca e Paolo (Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu) e la giornalista Mia Ceran. Il terzetto così formato torna per la quinta volta alla conduzione della trasmissione, che condividono dalla stagione televisiva 2017/2018.

Quelli che: cast

Il cast che accompagna il terzetto di conduttori dovrebbe essere in larga misura confermato, anche con il passaggio in prima serata. A capitanare la squadra di comici dovrebbe essere, come sempre, Ubaldo Pantani: con lui dovrebbero essere presenti anche quest’anno Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Enzo Paci e Toni Bonji (non sono però da escludersi delle new entry). Confermata anche la presenza di Melissa Greta Marchetto alla postazione web e dell’inusuale inviato Enrico Lucci. Se in studio sarà confermata la postazione tecnica per il commento, è probabile che vi ritornino Marco Mazzocchi e Federico Russo, al timone di questa nell’ultima edizione. Molto probabile la riconferma anche della resident band, i Jaspers.

Quelli che: puntate

L’ultima edizione del programma, incorniciata dai due Giri d’Italia andati in scena a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, ha avuto in totale 24 puntate. La nuova edizione del programma non dovrebbe avere particolari ostacoli data la nuova collocazione in prime time. Seguendo il campionato di Serie A, che terminerà domenica 22 maggio, il programma potrebbe avere ben 34 appuntamenti, considerando la non interruzione quando invece il campionato sarà sospeso per le partite delle nazionali. Le puntate, oltre che su Rai 2, saranno visibili in streaming su Rai Play, dove potranno essere recuperate anche in seguito alla diretta.