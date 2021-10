Quelli che il calcio si sposta il giovedì sera su Rai 2

Quelli che si spostano al giovedì, perchè il lunedì era troppo presto, oh yeah. No, non è una frase tratta dal meraviglioso testo del pezzo di Enzo Jannacci “Quelli che…” ma ci sta bene per raccontarvi che la versione di prime time di Quelli che…il calcio, intitolata Quelli che il lunedì, cambia giorno di messa in onda e passa nella serata del giovedì abbandonando quindi quella del lunedì. Il cast resta identico, lo studio resta identico, insomma non cambia nulla, se non il giorno di messa in onda.

Ecco dunque che il magnifico trio formato da Mia Ceran, Luca e Paolo resterà al centro dello studio milanese della Rai a condurre questa trasmissione che ha lasciato, forse davvero troppo frettolosamente, la collocazione, storica, della domenica pomeriggio, per tentare di creare uno spazio comico fisso nella serata del lunedì. Una serata questa forse troppo affollata, con la fiction forte di Rai1, il Report di Rai3 ed il Grande fratello vip 6 di Canale 5.

Lo spazio era troppo esiguo e per questo motivo è stato deciso di provare ad andare altrove e quell’altrove è stato individuato nella serata del giovedì. Da settimana prossima dunque Quelli che il calcio andrà in onda di giovedì. Una serata quella del 4 novembre che vedrà su Rai1 il film documentario La scelta di Maria, il programma di Franca Leosini su Rai3 Che fine ha fatto baby Jane e lo spettacolo musicale D’Iva di Iva Zanicchi su Canale 5.

Vedremo dunque se questa decisione si rivelerà costruttiva per Quelli che… (nobody else)…. oh yeah.