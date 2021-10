D’Iva è il one woman show di Canale 5 per celebrare Iva Zanicchi

Se n’era parlato oltre un anno e mezzo fa per la prima volta dalle pagine di TvBlog, era il 26 gennaio 2020 quando spuntò la possibilità reale di un one woman show in occasione dei primi 60 anni di carriera di Iva Zanicchi. Lei stessa lo aveva sperato in un’intervista a Pino Strabioli su Rai Radio 2: “Vorrei uno show tutto mio“.

Eravamo ancora ignari di ciò che sarebbe accaduto poco dopo, la crisi pandemica aveva bloccato una miriade di produzioni. Quella che vi abbiamo raccontato come un’idea in divenire dunque si bloccò improvvisamente. Più volte in questo lungo lasso di tempo la conduttrice e cantante ebbe occasione per rimarcare il suo desiderio fin quasi a sfogarsi. Poi il buio, quel Covid che ha lasciato un segno drammatico anche nella vita dell’artista.

Oggi Iva Zanicchi è pronta per riprendersi il palco e quello spettacolo tanto agognato.

Canale 5 le dedicherà due serate di spettacolo giovedì 4 e 11 novembre prossimi. Il titolo è un gioco di parole che unisce la celebrità e la persona diventando D’IVA. Peraltro, curiosamente questo è anche il nome del suo ventunesimo album uscito nel 1980.

I successi, la storia di un’artista che nell’arco della sua carriera ha collezionato applausi, premi, esperienze nei palchi più importanti d’Italia (10 partecipazioni al Festival di Sanremo e quattro vittorie) e nel Mondo (si è esibita al Madison Square Garden di New York e all’Olympia di Parigi).

Facile intuire che l’artista sarà accompagnata da ospiti illustri del panorama della musica e dello spettacolo. Saranno il collante di due serate in cui si scopriranno anche racconti di un successo che ha ancora tanto da dare.

D’Iva sarà trasmesso anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity accedendo alla sezione ‘dirette’. Sarà possibile recuperare le clip più interessanti delle due serate e, inoltre, si potrà rivedere l’intero programma in qualsiasi momento.