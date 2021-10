Prevedibilmente, la nuova collocazione in palinsesto sta distruggendo Quelli che il calcio. La puntata di Quelli che il lunedì, andata in onda ieri sera su Rai2 – registrata e con durata ridotta a un’ora e mezza, a causa dello sciopero che ha coinvolto la sede Rai di Milano – è crollata al 2,6% di share (601.000 telespettatori).

Lo spostamento dalla domenica pomeriggio al lunedì sera danneggia, senza se e senza ma, un format storico della tv pubblica e un programma che negli ultimi anni aveva mostrato segni di vitalità, anche grazie al cristallino talento di Luca e Paolo e di una squadra comica ben amalgamata.

La scelta suicida di Rai2 di collocare in prima serata un titolo come Quelli che il calcio sembra assomigliare a quella che sarebbe in fase di studio dalle parti di Rai3. Il riferimento è all’ipotesi (concreta) di spostamento di Un posto al sole alle 18.30 su Rai 3 (ma sul tavolo ci sarebbe anche il possibile passaggio in access prime time su Rai2 o addirittura nel pomeriggio di Rai1). Il tutto per dar vita ad un nuovo talk show condotto da Lucia Annunziata intorno alle ore 20.30 sulla rete attualmente diretta da Franco Di Mare. Per la cronaca, poco fa a FQMagazine, la giornalista ha confermato che “c’è un progetto allo studio” e che non è ancora stato deciso se “Un posto al sole sarà spostato“, con tanto di “io sono napoletana, ci tengo“.

Quelli che il calcio alla domenica pomeriggio non brillava in termini di ascolto e da un po’ di tempo sembrava aver perso la lucidità nel raggiungimento del target di riferimento. Ma è sinceramente apparso chiaro da subito che il trasloco nel prime time del lunedì non potesse per nessuna ragione giovare al format. E, allora, viene da chiedersi: perché?