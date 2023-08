Idris Sanneh, il giornalista di origini senegalesi e gambiane lanciato da Fabio Fazio a Quelli che il calcio, è morto oggi, venerdì 5 agosto 2023, a Brescia, all’età di 72 anni. Stando a quanto riporta La Repubblica, il giornalista era ricoverato in ospedale da alcune settimane.

Come già scritto in apertura, Idris divenne un volto notissimo della tv soprattutto nella seconda metà degli anni ’90 grazie alle prime indimenticabili edizioni di Quelli che il calcio, condotte da Fabio Fazio e andate in onda su Rai 3 e successivamente su Rai 2.

Idris Sanneh era noto per la sua grande fede juventina e seguiva in studio le partite di Serie A della Juventus, insieme ad altri personaggi lanciati da Fazio come Takahide Sano, Peter Van Wood, Suor Paola, Massimo Alfredo Giuseppe Maria Buscemi e altri ancora, in un’epoca dove la quasi totalità delle partite di ogni turno di campionato si svolgeva alla medesima ora.

Il giornalista prese parte a Quelli che il calcio dal 1994 al 2000, tornando poi come ospite nel programma anche in alcune edizioni successive, non più condotte da Fazio.

La sua popolarità lo portò a recitare sia in tv che al cinema, nella fiction Pazza Famiglia, con protagonista Enrico Montesano, e nel film commedia a tema calcistico Tifosi di Neri Parenti, e a prendere parte anche ad altre trasmissioni come Ciao Darwin, La Ruota della Fortuna, Il Quizzone. Nel 2005, Idris partecipò anche a L’Isola dei Famosi.

Negli ultimi anni, ha lavorato a San Marino RTV, nel programma calcistico Lato B, dedicato al campionato cadetto, e in tv locali come Teleromagna e Tele A.

Prima del successo a Quelli che il Calco, Idris ha lavorato a RTG Radio TeleGarda, nella trasmissione Tele Vù Cumprà, e a RTV-Radio televisione bresciana, come giornalista sportivo e anche conduttore musicale. Nel 1989, vinse Star 90, programma dedicato ai nuovi talenti che andò in onda su Canale 5.