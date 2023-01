Anche nel 2023, Quarta Repubblica torna a raccontare la politica e l’attualità italiana. Il programma è uno dei talk show di Rete 4 curato dalla testata giornalistica Videonews, in onda da cinque anni. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Quarta Repubblica 2023, ospiti puntate

Puntata 9 gennaio 2023

Nella prima puntata dell’anno Nicola Porro ospita in studio la terza carica dello Stato, il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Nel corso della serata, inoltre, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e il vaticanista Piero Schiavazzi si confrontano sulla figura e sul pontificato di Benedetto XVI. Con reportage, cifre e interviste esclusive, la puntata si occupa anche degli sviluppi da Bruxelles sull’inchiesta per corruzione ormai nota come Qatargate, dello scontro tra maggioranza di governo e Pd sullo spoils system, della nuova ondata di contagi da Covid-19 in Cina e del dibattito aperto sui blitz –l’ultimo con vernice lavabile contro la facciata di Palazzo Madama– in nome dell’emergenza del cambiamento climatico. Partecipano al dibattito il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, l’eurodeputata e vicesegretaria del Pd Irene Tinagli, il direttore generale dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani Francesco Vaia, l’esperta di Cina Giada Messetti, il sondaggista e sociologo Renato Mannheimer, il sociologo Luca Ricolfi, l’ecoattivista di Ultima Generazione Carlotta Muston, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone, Hoara Borselli. Riprendono, inoltre, le incursioni di Gene Gnocchi.

Quando va in onda Quarta Repubblica?

Il programma ha la sua collocazione al lunedì sera, alle 21:25, su Rete 4. È il talk show, quindi, che apre la settimana informativa della rete diretta da Sebastiano Lombardi.

Cosa vuol dire Quarta Repubblica?

Il titolo del programma rimanda storicamente alla Quarta Repubblica Francese, nata nell’ottobre 1946. Si trattò dello Stato che si costituì in Francia dopo la fine della seconda guerra mondiale con una nuova costituzione.

Gli argomenti e temi di Quarta Repubblica

I temi che vengono affrontati sono soprattutto politica, attualità, società, economia. In studio con Nicola Porro ospiti, giornalisti ed esperti per dibattere degli argomenti al centro di ogni puntata, aiutati da servizi ed inchieste della redazione. Spazio alle interviste agli esponenti della politica, ai fatti più importanti degli ultimi 7 giorni ed eventualmente agli eventi da seguire in diretta.

Fin dalla sua prima edizione (2018) il programma ha documentato con degli speciali le crisi di governo, seguito i risultati delle elezioni europee (2019), amministrative, regionali e referendum (2020), le Elezioni Presidenziali negli USA (2020), le Elezioni del presidente della Repubblica (2022) e le news dal mondo come la guerra in Ucraina (2022). Alcuni di questi speciali sono andati in onda nel daytime pomeridiano. All’interno del programma c’è un angolo riservato alla satira con gli interventi di Gene Gnocchi.

Quarta Repubblica, conduttore

Fin dalla prima edizione, il programma è condotto da Nicola Porro. Dopo la conduzione di In Onda per due stagioni, il giornalista passò alla Rai, dove condusse Virus-Il contagio delle idee. Nel 2016, il passaggio a Mediaset, dove ha condotto Matrix ed, appunto Quarta Repubblica. A questo link il suo sito ufficiale.

Da che studio va in onda Quarta Repubblica?

Il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma, lo stesso in cui sono trasmessi Stasera Italia e Controcorrente.

Quarta Repubblica, diretta streaming

É possibile seguire le puntate del programma, oltre che durante la messa in onda su Rete 4, anche su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone..A questo link la pagina ufficiale del programma.

Quarta Repubblica, contatti Facebook ed Instagram

Il programma ha una pagina Facebook, un account Twitter ed un account Instagram. La mail della trasmissione è quartarepubblica@mediaset.it.