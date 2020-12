Propaganda Live si prepara alla sua puntata speciale di San Silvestro: giovedì 31 dicembre, infatti, Zoro, Makkox e tutta la squadra del programma si ritrovano negli studi di La7 per un veglione di Capodanno che nessuno, loro per primi, avrebbero immaginato di confezionare. Una prima serata inedita non solo per il programma, ma per tutta la rete, che per la prima volta resta ‘accesa’ per l’ultimo dell’anno. E per fortuna tra una #MaratonaMentana “Speciale Feste in Pandemia” e una serata firmata da Diego Bianchi e Marco Dambrosio si è optato per la seconda ipotesi…

Scherzi a parte, la scelta (immaginiamo sia sua) del direttore di rete Andrea Salerno rinfranca lo spirito degli aficionados della trasmissione: già costretti ad accogliere un nuovo anno non tanto a casa quanto appesantiti dalle preoccupazioni la pandemia, almeno ora sanno di non essere costretti anche a scegliere inevitabilmente tra un’edizione in studio de L’Anno che verrà con Amadeus e un’altra ‘primizia’ come il Veglione nella Casa del Grande Fratello Vip. Una terza via live è possibile ed è anche la più ‘spensierante’.

Ma c’è di più, come spesso accade con Propaganda Live. Non solo si realizza il ‘puntatone speciale’, ma si cerca anche un modo concreto per coinvolgere i telespettatori in quello che vuole davvero presentarsi come una ‘festa condivisa’, come un veglione cui partecipare tutti insieme, ma ognuno a casa propria. E cosa c’è di più tradizionale e trasversale della Tombolata con amici e parenti?

In perfetto stile Propaganda, quindi, si chiamano a raccolta i ‘propaganders’, li si invita a scaricare la cartella per giocare (una e non di più), a fare un po’ di engagement su Twitter (unica piattaforma abilitata al gioco) e a seguire la puntata di Capodanno per le istruzioni complete: beh, non puà che esserci anche un principio di ‘premio Fedeltà’. Le prime istruzioni, però, le dà direttamente Zoro con una clip pubblicata sul sito di La7 e che trovate anche in alto. Ciò detto, la Tombola Social di Capodanno è l’ennesima dimostrazione di come la semplicità sia in sé complicata, ma resti la vera arma segreta per creare qualcosa che sia in grado di unire nella distanza. Propaganda riesce a superare la quarta parete mostrando di saper usare quel che commenta, che racconta, che smonta: e non è una cosa scontata. Lo fece anche in un’occasione difficile da dimenticare come il black-out tecnico che interruppe il segnale tv e streaming e spinse la squadra a continuare la diretta sui social, Instagram in testa: una lezione sul second screen ancora oggi da manuale.

L’appuntamento, quindi, è per la sera del 31 dicembre live su La7, con una cartella social e i numeri da tirare.