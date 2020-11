La sorpresa arriva poco prima di titoli di coda: Propaganda Live andrà in onda anche a San Silvestro e festeggerà assieme al pubblico di La7 l’arrivo del 2021. Ad annunciarlo non è Diego Bianchi ma Marco Dambrosio che inserisce l’inaspettata notizia all’interno del cartoon che conclude il tradizionale appuntamento del venerdì.

Nel racconto di Makkox vengono raffigurati Zoro e il direttore di rete Andrea Salerno che gli comunica la decisione:

“Per gli italiani sarà una fine d’anno molto particolare, non possiamo abbandonarli. Eccezionalmente, quest’anno il 31 dicembre sera puntata speciale”.

Il Capodanno di Propaganda si inserirà a sandwich tra L’anno che verrà con Amadeus, che Rai 1 trasmetterà dalle acciaierie di Terni, e il Capodanno in musica di Canale 5 condotto da Federica Panicucci.

Dopo aver riacceso le luci della domenica pomeriggio, La7 tenta un altro esperimento e si appresta a percorrere un sentiero sconosciuto. Il live nella sera del 31 dicembre rappresenterà infatti una primissima volta per il canale che negli anni passati si era limitato a trasmettere vecchie pellicole a tema.

Nel 2019 ci si affidò al trittico di film con Renato Pozzetto – Un povero ricco, E’ arrivato mio fratello e Da grande – mentre dodici mesi prima il timbro fu messo da Alfred Hitchcock attraverso la proiezione di Intrigo internazionale e Io ti salverò.

In un periodo dominato dalla pandemia che impedirà appuntamenti di piazza, party in discoteca e brindisi all’aperto, Propaganda Live di Capodanno si propone come vero e proprio test che difficilmente allargherà il proprio bacino d’utenza, ma che fidelizzerà ulteriormente gli appassionati del genere.

Propaganda Live verrà preceduto dal discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che allungherà di 10-15 minuti l’edizione delle 20 del Tg La7.